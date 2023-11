Ex-venäläisdiplomaatti syyttää "pelkuri"-länttä Ukrainan hyökkäyksen ongelmista

– On totta, että länsimaat ovat kerta toisensa jälkeen asettaneet Venäjälle uusia pakotteita ja julistaneet tukevansa Ukrainaa niin pitkään kuin se on tarpeellista.

"Yksittäiset aseet eivät voita sotaa"

Länsimaiden lähettämää aseapua Ukrainalle on kritisoitu tipoittaiseksi. Ukraina on myös väittänyt, että se aloitti kesän vastahyökkäyksensä aiottua myöhemmin, koska länsimainen aseapu ei saapunut ajoissa.

Lännen paradoksaaliset oletukset

– Yhtä aikaa uskottiin, että Venäjän armeija on heikko, mutta silti ajateltiin, että lännellä on syitä pelätä eskalaatiota. Tämä pelko rampauttaa kaiken tehokkaan tuen Ukrainalle, hän jatkaa.

– Ydinaseet ovat tosiasia ja niillä on peloteltu. Sillä on ihan varmasti ollut merkitystä siihen, kuinka suuri halu lännellä on osallistua sotaan. Se on rajoittanut tukea, Forsberg arvioi.