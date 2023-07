Ex-komentaja Lindberg osoittaa ratkaisevan ongelman Ukrainan hyökkäyksessä – tämä on takaraja onnistumiselle

Vaikka Ukrainan nihkeästi edennyt vastahyökkäys on kestänyt jo viikkoja, eivät sen enempää Kiovan kuin Moskovankaan pääjoukot ole vielä sitoutuneet taisteluihin, Lindberg muistuttaa.

– Ukrainalla on paljon irrallaan olevia prikaateja. Jos löytyy heikko kohta ja läpimurtopaikka, sinnehän niitä tietysti yritettäisiin työntää, hän sanoo.

Venäläislähteet eivät ole viime päivinä tai viikkoina tällaisilla kuvilla päässeet juhlimaan, ja se on Lindbergin mukaan huomionarvoista.

Koulutus kalustoa tärkeämpää

Ukrainan panssarinyrkki on pysynyt piilossa, koska Ukrainan armeija ei tällä hetkellä pysty tukemaan panssarien liikkumista miinanraivauksella, ilmapuolustuksella ja panssarintorjuntaohjuksilla.

Näin arvioi sota-asiantuntija Franz-Stefan Gady brittiläisestä ajatushautomosta International Institute for Strategic Studiesista.

Lindberg vaikuttaa jakavan Gadyn näkemyksen siitä, että Ukrainan vastahyökkäyksen menestyksen kannalta kalustoakin tärkeämpi seikka on joukkojen koulutus.

Poikkeuksellisen suuri operaatio

– Operaatiot toteutetaan peräkkäin, ei synkronoidusti. Tämä luo useita ongelmia ja on mielestäni pääsyy vastahyökkäyksen hitaalle etenemiselle, hän jatkaa.

Lindberg katsoo, että Ukrainalla on eri aselajien yhteistoiminnan "suuntaista kykyä", mutta muistuttaa, että useiden prikaatien kokoluokan hyökkäyksen koordinointi olisi haaste mille tahansa nykyisistä asevoimista.

"Ei mene päivässä maaliin"

Ukrainan vastahyökkäys eteni keskiviikkona kolmella alueella, kirjoittaa yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War tuoreimmassa tilannekatsauksessaan.