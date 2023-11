Ukrainan ylipäällikkö myöntää virheensä: "Syvää ja kaunista läpimurtoa" tuskin tapahtuu

Ukrainan 4. kesäkuuta alkanut vastahyökkäys ei ole pystynyt läpimurtoihin ja on edennyt syvimmillään kymmenkunta kilometriä.

– Aivan kuten ensimmäisessä maailmansodassa, on teknologia aiheuttanut pattitilanteen, hän jatkaa.

Vuonna 2023 Zaluzhnyin mukaan yksinkertainen fakta on, että Ukraina näkee lennokkien ja muun teknologian avulla kaiken, mitä Venäjä taistelukentällä tekee. Venäjä taas näkee kaiken, mitä Ukraina tekee.

Ukrainan sodan rintamatilanne 2. marraskuuta. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta / Black Bird Group.

Komentajat ja sotilaat vaihdettiin

Ukrainan vastahyökkäys on ollut käynnissä pari päivää vajaat viisi kuukautta.

– Ennen kuin pääsin edes puoliväliin kirjaa, tajusin, että tämä on juuri se tilanne, joka meillä on edessämme. Kuten tuolloin, niin myös nyt teknologian kehitys on jähmettänyt sekä meidät että vastustajamme, hän toteaa.