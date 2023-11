10 tuhotun panssarin rykelmä – video näyttää Ukrainan kiivaimman taistelukentän

Venäjän hyökkäysoperaation tempo Avdijivkassa kiristyi viime viikon perjantaina ja lauantaina, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Näiden iskujen tavoitteena oli pikemminkin varmistaa aiemmat saavutukset kuin huomattavasti edetä lisää, ISW tarkentaa.