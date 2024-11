Puolustusvoimien komentaja Janne Jaakkola kertoo, mitä hän nyt Ukrainan sodassa seuraa

Venäjällä on Ukrainassa aloite, toteaa Puolustusvoimien komentaja Janne Jaakkola MTV Uutisille.

Ukrainan sodassa on laajalti arvioitu nyt olevan eräänlainen etsikkoaika, jossa haetaan asetelmia tammikuulle, jolloin Yhdysvaltojen presidenttinä aloittaa Donald Trump .

Trump on sanonut lopettavansa sodan. Onnistui Trump tässä tai ei, uskotaan hänen suhtautuvan Ukrainan aseelliseen tukemiseen edeltäjäänsä nihkeämmin.

Sota on kuluvalla viikolla ottanut lisää kierroksia Ukrainan hyökättyä Yhdysvaltojen ja Britannian ohjuksilla Venäjän maaperälle. Venäjä puolestaan teki torstaina laajaa julkisuutta saaneen ohjushyökkäyksensä .

Uutistoimisto Reuters on julkaissut videoita, joissa sanotaan näkyvän Venäjän huomiota herättänyt ohjusisku Dniproon. Videoiden aitoutta ei ole vahvistettu.

"Epävakaa" rintama

Venäjän ja Ukrainan välinen rintama on tällä hetkellä "epävakaampi" kuin kertaakaan sitten venäläisjoukkojen suurhyökkäyksen alun. Näin arvioi Britannian puolustusministeriö julkisessa tiedustelupäivityksessään.

Vaikka rintaman kuvaaminen "epävakaaksi" on ilman kontekstia neutraali arvio, tarkoittaa se käytännössä sitä, että Venäjä hyökkää ja myös etenee.

Brittilausunto on hyvin samansuuntainen kuin se, jonka yhdysvaltalaiset tiedusteluviranomaiset antoivat aiemmin marraskuussa. Heidän mukaansa sota ei ole enää "pattitilanteessa" .

– (Olennaista on,) kenellä on oikeasti aloite siinä vaiheessa, kun esimerkiksi Yhdysvalloissa hallinto vaihtuu ja mahdolliset keskustelut tulitauosta käynnistyvät, kenraali Jaakkola sanoo.

Jo nyt sähkötilanne on Ukrainassa vaikea ja uudet onnistuneet iskut voimalaitoksiin voivat tehdä ukrainalaisten talvesta hyvin vaikean. Sähköpula hankaloittaa paitsi siviiliyhteiskunnan toimintaa niin myös sotimista.

Itä-Ukrainan Donetskin alueen rintamatilanne 21. marraskuuta. Vaaleamman punaisella on merkitty alueet, jotka Venäjä on vallannut marraskuun aikana. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyssuuntia. Kartta: Black Bird Group.

Venäjä kärsii raskaita tappioita

Britannian mukaan Venäjä on menettänyt sodan aikana jo noin 700 000 sotilasta kuolleina ja haavoittuneita, mikä on merkittävästi vaikuttanut venäläisjoukkojen laatuun.

Venäjän sodankäyntiä on läpi sodan kritisoitu siitä, ettei se ole pystynyt toteuttamaan laajamittaisia hyökkäyksiä, joissa eri aselajien yhteistoiminta olisi sujuvaa. Myöskään Ukrainalta tämä ei kesän 2023 vastahyökkäyksessä onnistunut.

Pelkästään loka-marraskuussa, joka oli venäläisjoukkojen etenemisen kannalta suhteellisen vauhdikasta aikaa, menetti Venäjä lähes 200 taistelupanssarivaunua, yli 650 panssariajoneuvoa ja noin 80 000 sotilasta, kirjoittaa Institute for the Study of War.