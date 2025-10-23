Ovatko ihmiset olleet aina väsyneitä? Tutkija: Uupumus ei ole vain nykyajan vitsaus
9:58Jo 140 vuotta sitten tiedettiin, että aivotyö on hyvin uuvuttavaa työtä. Miten ennen vanhaan ihmisiä neuvottiin palautumaan? Katso Helsingin yliopiston tutkija Mona Mannevuo ja Mehiläisen työterveyspsykologi Sari Valavuori haastattelu tästä.
Huomenta Suomessa keskusteltiin väsymyksen historiasta. Moni saattaa kuvitella, etteivät pelloilla ja maataloustöissä pitkää päivää raatavat esi-isämme tunteneet väsymystä herätessään kukonlaulun aikaan lypsylle.
– Ihmisten ongelmat ovat oikeastaan olleet aika samantyyppisiä kuin nyt. Ne ovat vain ilmenneet vähän eri tavalla, paljastaa Helsingin yliopiston tutkija Mona Mannevuo.
Mannevuo on tutkinut väsymyksen historiaa ja julkaissut aiheesta tietokirjan Väsymyksen aika (2025).
Mehiläisen työterveyspsykologi Sari Valavuoren vastaanotolla käy jatkuvasti väsyneitä ihmisiä.
– Useimmiten ihminen tuo itse esiin väsymyksen tunnetta, muisti katkeilee ja hän on huolissaan tunnekäyttäytymisestä, eli on ärtyneisyyttä, hän kuvailee.
Ajoittainen väsymys on normaalia, mutta jos se on jatkuvaa, sitä kutsutaan uupumukseksi.
Väsymykseen kuuluvat myös univaikeudet ja aivosumu. Pitkittyessään riskinä on myös esimerkiksi ammatillisen itsetunnon lasku.
1900-luvun alkupuolella aivotyötä tekeville suositeltiin vastapainoksi hiihtoa ja halkojen hakkaamista. Fyysisen työn vastapainoksi suositeltiin lukemaan kirjoja, mutta kapakoita oli syytä välttää.
Väsymys on "luonnollinen ominaisuus"
Mannevuon mukaan ihmiset ovat aina olleet väsyneitä. Se onkin luonnollinen ominaisuus, josta ei välttämättä tarvitse päästä eroon.
Valavuori muistuttaa, että väsymys on terve tunne. Onkin tärkeä osata kuunnella itseään ja tarpeen tullen pysähtyä nykymaailman tietotulvan äärellä, kun väsymys iskee.
– Jatkuessaan riski uupua ja masentua on tietysti olemassa, hän varoittaa.
Väsymys, uupumus ja työelämän paineet ovat puhututtaneet runsaasti viime aikoina. Viikonloppuna toimittaja ja tietokirjailija Tuomas ”Tunna” Milonoff vieraili Huomenta Suomen vieraana kertomassa omasta uupumiskokemuksestaan.
