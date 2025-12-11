Auringonvalo ei ole hellinyt suomalaisia joulukuulla. Moni tuntee valon puutteen myös olossaan.
Tutkimusten mukaan jopa 30 prosenttia väestöstä kärsii kaamosväsymyksestä. Oireet voivat kestää lokakuusta jopa helmikuulle. Vakavammasta muodosta eli kaamosmasennuksesta kärsii 1–2 prosenttia suomalaisista.
THL:n tutkimusprofessori Timo Partosen mukaan jo parilla lisätunnilla valoa päivässä on merkittävä vaikutus hyvinvointiimme.
– Tiedetään, että lievät kaamosoireet ovat sitä yleisimpiä, mitä pohjoisemmaksi tullaan päiväntasaajalta. Ero on jo huomattava, kuinka moni ihminen kärsii ongelmaksi asti näistä lievistä oireista Suomessa verrattuna esimerkiksi Saksaan tai Italiaan, Partonen toteaa.
Auringonpaiste vaikuttaa Partosen mukaan ihmisen sisäiseen kelloon. Valolla on myös välitön virkistävä vaikutus. Auringonvalo saa Partosen mukaan serotoniinin tuotannon täydelle höyrylle aivoissamme.
– Ihmiset ovat eri tavalla herkkiä valon vaikutukselle. Noin joka neljäs tai joka viides suomalainen aikuinen kärsii ongelmaksi asti kaamosoireista, Partonen kertoo.