Naiset herkempiä kaamosoireille

Partosen mukaan kaamosoireista ja kaamosmasennuksesta kärsivät enemmän naiset viidentoista ikävuoden jälkeen aina 65 ikävuoteen asti. Vanhemmissa ikäryhmissä erot tasoittuvat. Myös iltavirkuilla on enemmän kaamosoireita.