Erektio-ongelmia voi ehkäistä omilla toimilla – "Voi olla jopa ihmelääke"

Erektiohäiriödiagnoosien määrä koko Suomessa on kasvanut vuosien 2019–2023 aikana , käy ilmi Mehiläisen keräämistä terveystiedoista.

Erektiohäiriöiden taustalla voi Terveyskirjaston mukaan piillä esimerkiksi verenpainetauti, diabetes, tupakointi, ylipaino tai vähäinen liikunta. Myös testosteronivaje tai joidenkin lääkkeiden sivuvaikutukset voivat johtaa erektio-ongelmiin. Erään tutkimuksen mukaan myös unettomuudella voi olla vaikutusta . Myös diabeteksen huono hoitotasapaino on yhteydessä erektiovaikeuksiin, ja diabetekseen liittyviä seksuaalisia ongelmia voi kohdata nuorellakin iällä.

Erektiopulmiin auttavat keinot ovat samoja, joista on hyötyä myös kokonaisvaltaisen terveyden ylläpitämisessä: painohallinta, säännöllinen liikunta, terveellinen ruokavalio, riittävä uni sekä päihteiden ja stressin välttäminen. Erektio-ongelmat voivatkin olla tärkeä viesti miehen terveydestä.

– Liikunta, stressinhallinta, uni ja ravinto ovat hyvän erektion a ja o. Pienetkin muutokset voivat vaikuttaa merkittävästi, kun niitä vain jaksaa noudattaa pitkäjänteisesti. Tarvittaessa lisäapuna käytetään erektiolääkkeitä, jotka ovat turvallisia ja nykyään varsin edullisia. Hyvin usein lääkäriin hakeudutaan turhan myöhään, sillä erektiohäiriö on useimmiten etenevä sairaus, kertoo urologiaan erikoistuva lääkäri Misael Ponkkonen Diabetes-lehden artikkelissa.

"Jopa ihmelääke erektiovaikeuksiin"

Erektiota kohentaa esimerkiksi säännöllinen liikunta. Diabetesliiton mukaan vahvinta tutkimusnäyttö on aerobisen kestävyysliikunnan tehosta. Erektio perustuu veren virtauksiin, ja aerobinen kestävyysliikunta parantaa verisuonten toimintaa.

Jos erektio-ongelmia haluaa ehkäistä tai hoitaa, on syytä kiinnittää huomiota myös siihen, mitä suuhunsa pistää. Ponkkonen muistuttaa, että uuden ruokavalion vaikutukset erektioon alkavat tuntua vasta, kun siitä on muodostunut oikeasti pitkäkestoinen elämäntapa. Aikaa voi mennä puolikin vuotta. Ruokavaliolla on erektion kannalta merkitystä erityisesti painonhallinnan muodossa.