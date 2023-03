Erektio-ongelmat ovat yleinen, mutta vaiettu vaiva – Tuomo tietää, miltä tuntuu, kun penis pettää h-hetkellä

Kun Tuomo Kasanen oli alle parikymppinen nuori mies, löysi hän itsensä toisinaan alkoholinhuuruisen illan jälkeen sängystä tapaamansa naisen kanssa. Itse asiassa näin kävi toisinaan jo hänen ollessa teini-ikäinen.

Edessä oli suoritus, jonka jälkeen naisen tulisi olla täydellisen tyydytetty, suorastaan taivaissa. Seksi olisi onnistunutta, kun nainen pitäisi Tuomoa sen jälkeen maailman uskomattomimpana miehenä.

Mutta sitten erektio ei koskaan tullutkaan tai se ei ollut juuri sellainen kuin Tuomo olisi sen toivonut intiimissä tilanteessa olevan.

– Kun seksi ei onnistunut, laitoin tapahtuneen viinan piikkiin. Se oli ainoa hyväksytty syy epäonnistumiselle miesten keskuudessa. Kun erektio-ongelman syy oli puhtaasti fyysinen, se oli ok. Toista olisi ollut, jos syy olisi ollut pään sisältä.

– Toki kaveripiirissä oli myös niitä, jotka omien sanojensa mukaan suoriutuivat seksistä, vaikka olisivat olleet niin kännissä, etteivät jalat enää kantaneet. Joten siitäkin sai kuunnella päänaukomista, jos ei itse umpihumalassa onnistunut seksissä. Saati, jos ei selvin päin onnistunut, se olikin aika katastrofi.

Kuka opettaa tunnetaidot?

Tuossa samassa kaveripiirissä Tuomo oli teininä sisäistänyt paljon näennäisiä totuuksia miehisyydestä, tunteista ja seksistä: paljon yli-itsevarmaa panopuhetta ja hankalien tunteiden vähättelyä ja väistelyä.

– Jostain ne tunnetaidot opetellaan, jos niitä ei opeteta kotona tai koulussa. Sitten ne tulevat viihteestä, mediasta, leffoista tai vanhempia kundeja kuunnellessa. Ympäristö opettaa sinut tietynlaiseen malliin, koska se aukko täytetään jollain. Se taas johti ainakin minun kohdallani siihen, että pää on ollut täynnä vääriä uskomuksia.

2000-luvun teininä Tuomo löysi myös internetin ilmaisen aikuisviihdekuvaston osaksi mieheksi kasvun vuosiaan.

– Miehistä muodostui päähäni kuva treenattuina Herkuleksina, jotka kaatavat naisia kuin viljaa ja ovat uskomattomia rakastajia. Aloin uskomaan, että seksi on jatkuvaa eläimellistä paukutusta ja huutamista.

Kaikki tämä johti siihen, että Tuomosta kasvoi aikuinen mies, joka uskoi, että kaikki naiset odottavat miesten olevan taitorakastajia. Ajatusmalli aiheutti Tuomolle kovia paineita omaa miehuuttaan ja seksissä suoriutumistaan kohtaan.

– Etenkin nuorempana sinkkumiehenä se lisäsi paineita ja arkuutta, koska epäilin omaa kyvykkyyttäni. Minulle tuli pelkoja seksistä suoriutumista kohtaan ja olin varma, ettei kukaan toinen kundi kokenut samanlaista epäilystä itseään kohtaan kuin minä. Se oli todella turhauttavaa.

Miesten keskuudessa elää puhumattomuuden kulttuuri

Tuomon kokemukset kuvaavat hyvin sitä ilmapiiriä ja vallitsevaa kulttuuria, jossa jokainen mies tai peniksellinen ihminen on Suomessa kasvanut. Tämän havainnon on tehnyt toimittaja ja kirjailija Helen Partti, jonka teos Peniksen viisaus hiljattain julkaistiin.

– Minua kiinnosti, millaiseen kulttuuriseen ympäristöön miehet Suomessa syntyvät ja kasvavat. Millaisia paineita aiheuttavia odotuksia pojat ja miehet kohtaavat ja toisaalta, kuinka heitä kannustetaan tai rohkaistaan puhumaan?

Uteliaisuus aihetta kohtaan nousi, kun Partti kohtasi elämässään itse tilanteen, jossa hänen partnerillaan oli erektion kanssa ongelmia.

Partti huomasi, etteivät miehet juurikaan puhu aiheesta. Edes toisilleen.

– Olen ihmetellyt jo monen vuoden ajan sitä, kuinka miehet kerryttävät sisälleen kuormaa, eikä heillä kerta kaikkiaan ole tapoja tai perinteitä puhumiseen. Kirjaa kirjoittaessani useat miehet kertoivat minulle, että olivat joskus yrittäneet ottaa erektio-ongelmansa puheeksi kaveriporukoissaan, mutta asia lyötiin aina leikiksi.

"Arka ja henkilökohtainen asia"

Partin haastattelemien miesten ja heidän kumppaniensa kokemuksista välittyy kuva siitä, että erektio-ongelmat ovat itse asiassa todella yleinen, mutta samaan aikaan todella vaiettu aihe.

– Jokainen, jolla on penis, kohtaa joskus erektio-ongelmia, mutta kykyä puhua aiheesta ei ole. Se on liian arka ja henkilökohtainen asia, vaikka kaikki sanovat, että se on maailman tavallisin asia, ettei erektio toimi kuten toivoisi.

– Monelle miehelle on todella tärkeää, että he pystyvät tyydyttämään kumppaninsa. Jos se ei onnistu, he saattavat kokea häpeää. Se voi olla ylitsepääsemätöntä, ettei pysty erektoitumaan ja täyttämään itselleen asettamia odotuksia, eikä osaa kommunikoida niistä parisuhteessa.

Partti korostaa, ettei puhumattomuus ole miesten, vaan ympäristön vika.

Teosta tehdessään Partti teki havainnon, että jos mies uskaltautuu puhumaan ongelmistaan, ei sitä välttämättä oteta vakavissaan.

– Millaisessa kulttuurisessa ympäristössä ja yhteiskunnassa elämme, jos miehillä ei ole mahdollisuutta kertoa ja puhua ongelmistaan ilman kasvojen menettämisen pelkoa?

– Odotammeko edelleen, että mies osaa korjata auton, vaihtaa renkaat ja hoitaa seksin? Miehen oletetaan olevan seksissä aktiivinen osapuoli, vaikka oikeastaan miehet toivovat enemmän aktiivisuutta kumppaneiltaan. Vastuu seksissä on molemmilla osapuolilla.

Keskusteluyhteys poisti paineet ja väärät uskomukset

Sanaisen arkun avaamisen tärkeys hahmottui Tuomo Kasaselle, kun hän aloitti elämänsä ensimmäisen pitkän ja merkityksellisen parisuhteen ollessaan 20-vuotias.

– Suhteen alussa koin edelleen paineita täydellisestä suoriutumisesta seksissä. Minulla ne liittyivät nimenomaan siihen, pystynkö tuottamaan naiselleni nautintoa. Jännitys vaikutti erektiooni, mikä oli todella turhauttavaa, koska testo jylläsi ja olin todella kiihkossa, mutta kun tilaisuus seksiin tuli, iskikin lukko päälle. Pystyin tuntemaan, kuinka jännitys iski paineaaltona läpi kehoni.

Erektio-ongelmat lisäsivät pelkoa ja jännitystä entisestään, koska Tuomo oli huolissaan siitä, että hänen naisystävänsä luulisi ongelmien johtuvan hänestä.

– Päinvastoin. Mitä enemmän välitin ja mitä enemmän minulla oli tunteita häntä kohtaan, sitä enemmän ilmeni hankaluutta erektiossa.

Sitten Tuomo uskaltautui puhumaan asiasta kumppanilleen ja sai huomata, että tärkein avaintekijä ongelmien ratkaisuun, seksissäkin oli kommunikaatio.

– Kerroin hänelle avoimesti, että minulla on ollut ongelmia aiemminkin ja koin epäonnistumisen pelkoa seksin suhteen. Selitin, että jännitystä lisäsi se, että minulla oli todella paljon tunteita pelissä.

– Hän suhtautui empaattisesti ja rohkaisevasti. Ymmärsin, että pitää avata suu, jotta asiat voivat mennä eteenpäin. Seuraavalla kerralla erektion kanssa ei ollutkaan enää ongelmaa. Silloinen naisystäväni, nykyinen vaimoni, näytti minulle, mikä voima on niissä hetkissä, kun toinen välittää ja rakastaa.

Näin porno voi vaikuttaa seksiin

Kommunikaation kautta Tuomon käsitys naisen nautinnosta ja siitä, mikä miehen rooli seksissä on, tulivat ravistelluiksi.

– Sain suhteemme alussa palautetta siitä, että olen selvästi katsonut paljon aikuisviihdettä. Tällä naisystäväni viittasi tiettyihin maneereihin, joita olin ottanut repertuaariini pornosta.

– Kuvittelin esimerkiksi, että nainen ääntelee kiihkeästi koko seksin ajan silloinkin, kun hän antaa miehelle suuseksiä. Lisäksi ajattelin, että kumppanin siirtäminen asennosta toiseen useita kertoja minuutissa kuuluu asiaan. Myös tietynlainen machoilutuuletus ja kanimainen paukutus olivat tarttuneet pornosta mukaan.

Tuomo ei ottanut saamaansa palautetta tuolloin hyvin vastaan, vaan poistui naisystävänsä luota ja piti mykkäkoulua yli vuorokauden.

– Kun sitten jatkoimme keskustelua, ymmärsin, ettei hän halunnut loukata minua, vaan kertoa, mistä itse piti tai ei pitänyt ja miltä tietyt asiat naisesta tuntuivat.

– On vaatinut pitkäaikaista työstämistä, että opin puhumaan näistä asioista vaimoni kanssa. Minulle oli rakentunut isoja tunnelukkoja monessa asiassa teini-iässä, koska ympäristö, jossa kasvoin, oli hyvin kapeakatseinen ja miehuuden boksin seinät todella jyrkät. Kyllä siinä on vaimokin saanut tehdä todella ison työn, että on saanut minua auki.

Lisää tavallisten miesten rehellistä puhetta

Vuosien harjoittelun jälkeen Tuomo puhuukin hyvin avoimesti tunteistaan ja miehisyyden kokemuksista niin vaimolleen kuin suurelle yleisölle. Kommunikointitaitoja hän on oppinut muun muassa kolmivuotisen terapiajakson aikana.

– Olen kehittänyt itseäni erilaisten koulutusten avulla ja ottanut oppia minua viisaimmilta, jotka tietävät, miten voi viedä tunnemaailmaansa ja tunteiden käsittelytaitoja vieläkin eteenpäin.

Tuomo on päättänyt murtaa osaltaan miehille opetettua puhumattomuuden kulttuuria.

Hän tekee veli.koo-nimimerkillä somesisältöä muun muassa teini-iän hölmöilyistä ja kyllä, myös tunteista ja seksistä, Instagramiin ja TikTokiin, miehiltä miehille. Hän ylläpitää myös Suomen suurinta interaktiivista "mieskeskittymää", Miestenhuone-nimistä Facebook-sivustoa.

Tuomon mukaan vielä on kuitenkin paljon tehtävää.

– Väitän, että miehet eivät ole tarpeeksi aktiivisia toimijoita. Siinä missä naiset ovat itse nostaneet esimerkiksi seksuaalisuutensa ja nautintonsa puheenaiheeksi somessa ja laajemminkin yhteiskunnassa, ovat miehet jääneet seuraamaan sivusta ja hieman ehkä purnaamaan, että miksi meitä ei huomioida.

– Kyllä varmasti huomioidaan, kun vain itse puhumme ja nostamme aihetta esille. Kenttä kaipaa lisää rehellistä puhetta tavallisilta miehiltä. Siksi minä teen tätä, mutta sitä kaivataan vielä paljon lisää.

