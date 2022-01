Puutu ajoissa! Varhaiset varoitusmerkit kertovat uhkaavasta erektiohäiriöstä

Erektiohäiriö eli kyvyttömyys saavuttaa ja ylläpitää erektio on tavallinen oire, ei itsenäinen sairaus. Tavallisia syitä erektiohäiriöihin ovat esimerkiksi sairaudet, lääkkeet, stressi ja tupakointi.

1. Kadonnut aamuerektio

Miehen veren testosteronipitoisuus on korkeimmillaan aamuisin. Aamuerektioilla onkin tapana loppua keski-iässä tapahtuvien hormonaalisten muutosten myötä.

2. Seksihalujen laskeminen

Testosteronia tarvitaan sukuviettiin. Mikäli hormonitasot laskevat, seksiä ei tee mieli, jolloin myös erektion saaminen on hankalaa.

Libidon laskeminen voi toki olla seurausta myös vaikkapa stressistä tai masennuksesta, joihin testosteronin puute on helppo sekoittaa. Mieshormonin puute diagnosoidaan verinäytteestä.

3. Korkea kolesteroli ja kohonnut verenpaine

4. Ienongelmat

Turvonneet, kipeät ja vuotavat ikenet ovat merkkejä parodontiitista eli hammasta ympäröivien kudosten tulehduksesta. Aikuisväestössä yleinen tulehdussairaus on seurausta pitkäaikaisesta ientulehduksesta, mutta tupakoitsijat ja diabeetikot sairastuvat usein jo nuorena, kertoo Terveyskirjasto .

Parodontiitti on riskitekijä ihmisen yleisterveydelle ja se on yhdistetty myös erektio-ongelmiin. Erektiohäiriöillä ja parodontiitilla on samoja riskitekijöitä, kuten diabetes, tupakointi ja sepelvaltimotauti. Lisäksi suusta verenkiertoon kulkeutuvat bakteerit ja patogeenit käynnistävät elimistössä verisuonia ahtauttavan matala-asteisen tulehduksen, jolloin veri ei pääse yhtä hyvin paisuttamaan penistä.