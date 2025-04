Tukalasta vaivasta kärsivä Scott, 35, joutuu vitsien ja ihmettelyn kohteeksi pukukopeissa: "He ovat niitä, jotka esineellistävät minua"

Brittiläinen Scott kertoo Massiivinen munani -dokumentissa tarinansa elämästä poikkeuksellisen kokoisen peniksen kanssa.

Vuonna 2022 ilmestyneessä brittiläisessa dokumenttisarjassa Massiivinen munani (My Massive Cock) tavataan miehiä, joita yhdistää yksi vaiva elämässään: heillä kaikilla on merkittävästi keskimääräistä suuremmat penikset.

Elämä valtavan sukuelimen kanssa on kuitenkin heille paljolti kaikkea muuta, kuin auvoista. Alkuvuodesta uutisoitiin, että peniksen keskimitta on kasvanut viimeisten 29 vuoden aikana, ja se on tällä hetkellä 15,24 senttimetriä erektiossa.

Dokumentissa tavataan jalkapallovalmentaja Scott, 35, jonka peniksellä sen sijaan on erektiossa mittaa noin 23,8 senttimetriä. Scottin mukaan hänen peniksensä on pukukopin suosikkipuheenaihe, jota ei pääse pakoon. Siitä vitsaillaan, puhutaan jatkuvasti ja jopa otetaan kuvia – myös ilman Scottin suostumusta.

– Jätkät puhuvat siitä aina. He ovat niitä, jotka esineellistävät minua, haluavat tietenkin naureskella sille. Se on mitä on, loppujen lopuksi.

Scott kertoo uskovansa, että ilmassa on jatkuvien vitsien ja puheiden myötä myös kateutta. Hän jaksaa kertomansa mukaan olla itse mukana vitsailussa tiettyyn pisteeseen asti, mutta yleensä se kyllästyttää häntä. Scottin mukaan hänen ystävänsä ovat myös jakaneet kuvia ja videoita hänen peniksestään eteenpäin – muun muassa naisille, jotka eivät ole uskoneet tarinoita siitä.

Yksi Scottin suurista toiveista olisi löytää rinnalleen kumppani, mutta se, että yksi hänen elämänsä henkilökohtaisimmista asioista on hyvin julkinen, on luultavasti vaikuttanut asiaan merkittävästi.

– Uskon asian vaikuttaneen deittailuuni tällä alueella, sillä kaikki tietävät siitä.

Scott kertoo dokumentissa olevansa ahdistunut siitä, että hänestä liikkuu runsaasti ilman suostumusta kuvattua sekä levitettyä materiaalia. Häntä inhottaa, että ihmisten huomio keskittyy yleensä hänen penikseensä, eikä siihen, kuka hän itse on.

– Sellaista materiaalia levitetään ympäriinsä. Se ei ole syy, josta haluan olla tunnettu.

Dokumentissa Scott päättää vetää rajat ystävilleen, joka olisi hänen mukaansa pitänyt tehdä jo kauan sitten. Liika on liikaa, ja Scott tapaa ystävänsä Alecin selittääkseen hänelle, ettei halua enää joutua kuvattavaksi tai että kuvia levitetään ilman hänen suostumustaan.

Alec puolestaan toteaa Scottin tavattuaan, että hänen mielestään penikseen kohdistuva huomio olisi ainoastaan positiivista ja että muut vain "ylistävät" sitä toiminnallaan. Alec pohtii, että hänestä olisi todennäköisesti mahtavaa, jos voisi itse olla Scottin kengissä.

– Pahempaa kuin se, että sinusta puhutaan, on se ettei sinusta puhuta. Tiedät sen, Alec toteaa Scottille.

Lopulta, Scottin painotettua päätöstään tarpeeksi, Alec kertoo voivansa "puhua jätkille asiasta". Hän pohtii myös ymmärtävänsä asian laidan ja olevansa iloinen, että Scott otti asian puheeksi.

– Tulen luultavasti käyttäytymään vastedes hieman eri tavalla, Alec toteaa.

