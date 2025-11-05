Osavaltion vaalipiirit menevät uusiksi kansanäänestyksen jälkeen. Tutkijan mukaan "laillistettu vaalivilppi" osoittaa, että demokraatitkaan eivät enää kaihda likaista peliä.
Yhdysvaltain asukasluvultaan suurin osavaltio Kalifornia hyväksyi selvänumeroisesti vaalipiirien muutokset tiistaina järjestetyssä kansanäänestyksessä. Uusien piirijakojen myötä Kalifornian demokraattien arvioidaan saavan viisi paikkaa lisää kongressiin, kertoo Los Angeles Times.
On kuitenkin epäselvää, kuinka paljon muutos vaikuttaa vuoden 2026 välivaalien lopputulokseen. Vaalipiirejä on muutettu republikaanien hyväksi puolueen johtamassa Texasissa, joka on väkimäärältään Yhdysvaltain toiseksi suurin osavaltio.
Lue myös: Texas hyväksyi republikaaneja suosivan vaalipiirijaon – Trumpin toive voi tuoda viisi lisäpaikkaa
Kalifornian äänestystulosta pidetään suurena voittona osavaltion kuvernöörille Gavin Newsomille, joka on vahva kandidaatti demokraattien presidenttiehdokkaaksi.
Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Maria Lindénin mukaan Kalifornian kansanäänestys oli demokraateilta täydellinen takinkääntö, jossa he luopuivat aiemmasta linjastaan ja päättivät käydä presidentti kimppuun tämän omin asein. Trump on avoimesti painostanut republikaaniosavaltioita piirtämään vaalipiirejä uusiksi puolueen eduksi.