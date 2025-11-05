



Kalifornian demokraatit aloittivat likaisen pelin – antoivat Trumpin maistaa omaa lääkettään Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom on niittänyt valtakunnallistakin huomiota matkimalla pilkkaavasti Donald Trumpin somekäyttäytymistä. AOP Julkaistu 05.11.2025 15:53 MTV UUTISET – STT Osavaltion vaalipiirit menevät uusiksi kansanäänestyksen jälkeen. Tutkijan mukaan "laillistettu vaalivilppi" osoittaa, että demokraatitkaan eivät enää kaihda likaista peliä. Yhdysvaltain asukasluvultaan suurin osavaltio Kalifornia hyväksyi selvänumeroisesti vaalipiirien muutokset tiistaina järjestetyssä kansanäänestyksessä. Uusien piirijakojen myötä Kalifornian demokraattien arvioidaan saavan viisi paikkaa lisää kongressiin, kertoo Los Angeles Times. On kuitenkin epäselvää, kuinka paljon muutos vaikuttaa vuoden 2026 välivaalien lopputulokseen. Vaalipiirejä on muutettu republikaanien hyväksi puolueen johtamassa Texasissa, joka on väkimäärältään Yhdysvaltain toiseksi suurin osavaltio. Lue myös: Texas hyväksyi republikaaneja suosivan vaalipiirijaon – Trumpin toive voi tuoda viisi lisäpaikkaa Kalifornian äänestystulosta pidetään suurena voittona osavaltion kuvernöörille Gavin Newsomille, joka on vahva kandidaatti demokraattien presidenttiehdokkaaksi. Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Maria Lindénin mukaan Kalifornian kansanäänestys oli demokraateilta täydellinen takinkääntö, jossa he luopuivat aiemmasta linjastaan ja päättivät käydä presidentti kimppuun tämän omin asein. Trump on avoimesti painostanut republikaaniosavaltioita piirtämään vaalipiirejä uusiksi puolueen eduksi.





Donald Trumpin

– Vaikka se on laillista, niin se on silti vaalivilppiä siinä mielessä, että se on lähtökohtaisesti demokratiaa heikentävää. Se vaikeuttaa ihmisten mahdollisuutta vaihtaa valtaa pitäviä silloin, kun heidän mielestä siihen on aihetta, Lindén taustoittaa.

Nostetta presidenttihaaveille

Yleensä vaalipiirien rajoihin on Yhdysvalloissa puututtu väestölaskennan jälkeen kymmenen vuoden välein, ja monissa osavaltiossa niin on tehty puoluepoliittisin perustein. Valtaa pitäviä hyödyttävästä vaalipiirirajojen muokkauksesta – eli niin kutsutusta gerrymandering-käytännöstä – oli luovuttu Kaliforniassa demokraattien aloitteesta kokonaan ja päätösvalta annettu riippumattomalle komitealle.

– Demokraateilla on ollut pitkään ajatus, että ei pidä pelata likaista peliä vaikka toinen sitä pelaisi. No se ei ole toiminut kovin hyvin, Lindén toteaa.

Hänen mukaansa myös puolueen äänestäjät ovat olleet turhautuneita siihen, että puolue ikään kuin leikkii kuollutta ja odottaa Trumpin aiheuttavan itse oman vaalitappionsa, Lindén sanoo.

Newsom on nyt selvästi valinnut toisen linjan: jos vastustaja haluaa likaista peliä, niin pelataan sitten sitä.

– Newsom myi tätä kansanäänestystä kansalaisille niin, että äänestäkää nyt, koska jos nyt ei äänestetä, niin kohta se on ihan turhaa, koska vapaita vaaleja ei enää ole, Lindén kuvailee.

Kalifornian vaalipiirimuutos ei itsessään vielä takaa demokraattien voittoa kongressivaaleissa. Lindénin mukaan siitä voi kuitenkin tehdä johtopäätöksen, että demokraattien äänestäjät hyväksyvät Trumpin vastustamisen kaikin keinoin.

Trumpia tämän omalla tyylillä sosiaalisessa mediassa trollaava Newsom on osoittanut olevansa valmis likaiseen peliin, mikä nostaa hänen osakkeitaan presidenttipörssissä.