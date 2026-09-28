Oliver Kapaselta jää ainakin NHL-kauden avaus väliin.
Oliver Kapanen potee alavartalovammaa, eikä hyökkääjä pelaa Montreal Canadiensin kauden ensimmäisessä runkosarjaottelussa jääkiekon NHL:ssä. 23-vuotiaan suomalaisen tilaa seurataan päivä kerrallaan.
Montrealin päävalmentaja Martin St. Louis kertoi asiasta medialle monien pohjoisamerikkalaisten NHL-toimittajien mukaan.
Canadiens avaa NHL-kauden keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa. Se pelaa tuolloin vieraissa Toronto Maple Leafsia vastaan.
Viime NHL-kaudella Kapanen pelasi Montrealin kaikki 82 runkosarjaottelua ja naputti tehopisteet 22+15=37.