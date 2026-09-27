Peräti kuusi suomalaispelaajaa on sysätty NHL:n siirtolistalle.
Jääkiekon NHL:ssä siirtolistalle on asetettu sunnuntaina seuraavat suomalaispelaajat:
Henri Jokiharju Boston Bruins
Juuso Välimäki Carolina Hurricanes
Kaapo Kähkönen Montreal Canadiens
Topias Vilén New Jersey Devils
Ville Heinola Vegas Golden Knights
Antti Tuomisto Vegas Golden Knights.
Kaikki muut heistä ovat puolustajia mutta Kähkönen maalivahti.
Kun pelaaja on siirtolistalla, toinen NHL-seura voi poimia hänet 24 tunnin aikana. Jos mikään seura ei iske kiinni, pelaaja siirtyy farmiin AHL:ään.
Etenkin Jokiharjun päätyminen siirtolistalle yllättää. Hänellä on kolme miljoonaa dollaria vuotta kohden tuova sopimus voimassa kesään 2028, eikä suomalainen ole pelannut AHL:ssä otteluakaan sitten tulokaskautensa 2018–19.
Jokiharju ja Heinola juhlivat keväällä maailmanmestaruutta Suomen jääkiekkomaajoukkueessa.
Juttua päivitetty klo 22.39 myös Topias Vilénin päätymisellä siirtolistalle.