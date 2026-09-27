Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin mukaan Britanniassa terroriteon valmistelusta tänään pidätetyt viisi miestä olivat aikeissa tehdä "isoa vahinkoa" ilmavoimien tukikohdalle.
Myös Yhdysvallat käyttää Fairfordin tukikohtaa.
Trump sanoi vierailullaan Chicagossa, että ryhmää olisi tarkkailtu jo pitkään.
– Pidätykset olivat mahtavaa työtä Britannian kanssa. Se oli loistavaa työtä, Trump totesi toimittajille.
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Britanniassa tapauksen tutkintaa johtaa maan terrorismin vastainen poliisi.
Maaliskuussa silloinen pääministeri Keir Starmer myönsi Yhdysvalloille luvan hyödyntää lentotukikohtaa puolustuksellisiin toimiin Irania vastaan.