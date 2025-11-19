Suunnitelmassa on tiettävästi 28 kohtaa.
Yhdysvallat laatii salassa rauhansuunnitelmaa Ukrainaan yhdessä Venäjän kanssa, uutisoi yhdysvaltalaismedia Axios, jolle asiasta kertovat sekä yhdysvaltalaiset että venäläiset viranomaiset.
Yhdysvallat johtaa suunnitelman laatimista, kun taas Venäjällä on Axiosin mukaan konsultoiva rooli.
Valkoisen talon suunnitelmassa on Axiosin mukaan 28 kohtaa ja sen inspiraationa toimii presidentti Donald Trumpin 20-kohtainen Gaza-suunnitelma, jonka sekä Israel että Hamas ovat hyväksyneet.
Ukraina-suunnitelman 28 kohtaa voi karkeasti jakaa neljään osa-alueeseen, lähteet kertovat Axiosille: Rauha Ukrainassa, turvatakuut, turvallisuus Euroopassa ja Yhdysvaltojen tulevaisuuden suhde Venäjään ja Ukrainaan.
Tiedossa ei ole, miten suunnitelma suhtautuu pahimpiin kiistakapuloihin, kuten alueluovutuksiin, Ukrainan havittelemaan Nato-jäsenyyteen ja esimerkiksi Venäjän miehittämien ukrainalaisalueiden hallintoon.
Ukraina: "Amerikkalaiset työstävät jotain"
Ukraina ei tiettävästi ole vielä tässä vaiheessa mukana rauhansuunnitelman laatimisesta.