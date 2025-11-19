



Axios: USA ja Venäjä tekevät salassa rauhansuunnitelmaa Ukrainaan – tämä siitä tiedetään Venäjän ja Yhdysvaltojen presidentit Vladimir Putin ja Donald Trump tapasivat Alaskassa elokuussa. /All Over Press Julkaistu 50 minuuttia sitten Jouko Luhtala jouko.luhtala@mtv.fi Suunnitelmassa on tiettävästi 28 kohtaa. Yhdysvallat laatii salassa rauhansuunnitelmaa Ukrainaan yhdessä Venäjän kanssa, uutisoi yhdysvaltalaismedia Axios, jolle asiasta kertovat sekä yhdysvaltalaiset että venäläiset viranomaiset. Yhdysvallat johtaa suunnitelman laatimista, kun taas Venäjällä on Axiosin mukaan konsultoiva rooli. Valkoisen talon suunnitelmassa on Axiosin mukaan 28 kohtaa ja sen inspiraationa toimii presidentti Donald Trumpin 20-kohtainen Gaza-suunnitelma, jonka sekä Israel että Hamas ovat hyväksyneet. Ukraina-suunnitelman 28 kohtaa voi karkeasti jakaa neljään osa-alueeseen, lähteet kertovat Axiosille: Rauha Ukrainassa, turvatakuut, turvallisuus Euroopassa ja Yhdysvaltojen tulevaisuuden suhde Venäjään ja Ukrainaan. Tiedossa ei ole, miten suunnitelma suhtautuu pahimpiin kiistakapuloihin, kuten alueluovutuksiin, Ukrainan havittelemaan Nato-jäsenyyteen ja esimerkiksi Venäjän miehittämien ukrainalaisalueiden hallintoon. Ukraina: "Amerikkalaiset työstävät jotain" Ukraina ei tiettävästi ole vielä tässä vaiheessa mukana rauhansuunnitelman laatimisesta.





Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff on keskustellut rauhansuunnitelmasta Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin turvallisuuspoliittisten neuvonantajien kanssa, ukrainalaisviranomainen sanoi Axiosille.

– Tiedämme, että amerikkalaiset työstävät jotain, ukrainalaisviranomainen totesi.

Zelenskyi sanoi tiistaina Ukrainan haluavan käynnistää uudelleen rauhanneuvottelut.

Yhdysvaltalaismedia Politicon mukaan kaksi korkea-arvoista Yhdysvaltojen asevoimien edustajaa on parhaillaan Kiovassa ja tapaavat muun muassa Zelenskyin tällä viikolla.

Keskusteluiden on tarkoitus keskittyä juuri jumissa olevaan rauhanprosessiin.

Ukraina ja Venäjä eivät ole pystyneet sopimaan juuri mistään muusta kuin vankienvaihdosta kuluvan vuoden aikana. Näin siitä huolimatta, että presidentti Trump on useaan kertaan sanonut rauhan olevan hyvin lähellä.

Presidentti Donald Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoff.AFP / Lehtikuva

Trumpin ja Putinin tapaaminen pohjana

Axiosin mukaan Yhdysvallat ja Venäjä laativat nyt 28-kohtaista suunnitelmaa niiden pääperiaatteiden pohjalta, joista Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin keskustelivat tavatessaan kasvotusten Alaskassa elokuussa.

Trumpin erityislähettiläs Witkoff johtaa suunnitelman laatimista ja hän on yhdysvaltalaisviranomaisen mukaan keskustellut siitä Venäjän lähettilään Kirill Dmitrievin kanssa.

Dmitriev sanoi Axiosille keskustelleensa Witkoffin kanssa kolmen päivän ajan lokakuun 24.–26. päivinä. Yhdysvallat määräsi "lekamaiset" pakotteet venäläisille öljyjäteille lokakuun 22. päivä.

– Meistä tuntuu, että Venäjän kanta todella kuullaan, Dmitriev sanoi maanantaina tehdyssä Axiosin haastattelussa.

– Kyse on paljon suuremmasta asiasta (kuin Ukrainan sodasta). Perusasia on, kuinka me viimein lopullisesti saamme pysyvän turvallisuuden Eurooppaan, ei vain Ukrainaan, hän sanoi.

Venäjä on toistuvasti katsonut, että puolustusliitto Natoon nojaava transatlanttinen Euroopan turvallisuusjärjestelmä on rikki.

Presidentti Vladimir Putinin erityislähettiläs Kirill Dmitriev. AFP / Lehtikuva

Kreml lähetti Dmitrievin Yhdysvaltoihin pian sen jälkeen, kun Trump perui jo kertaalleen Unkarin pääkaupunki Budapestiin sovitun tapaamisen Putinin kanssa.

Witkoffin oli tarkoitus tavata Zelenskyi keskiviikkona Turkissa, mutta tapaaminen peruuntui.

Presidentti Trump on vuoroin sanonut olevansa turhautunut sekä Ukrainan että Venäjän kanssa neuvottelemiseen.

Trumpin ja Zelenskyin lokakuinen tapaaminen Valkoisessa talossa yltyi brittilehti Financial Timesin mukaan huutotappeluksi ja karttojen paiskomiseksi. Putinin ja Trumpin tapaaminen Alaskassa taas loppui ennen aikojaan Venäjän presidentin historiasaarnan vuoksi.

Myös Britannian tiedetään laativan omaa Gaza-tyyppistä rauhansuunnitelmaa Ukrainaan. Tällä versiolla ei ole Dmitrievin mukaan onnistumisen mahdollisuuksia, sillä se ei hänen mukaansa ota huomioon Venäjän huolia.

