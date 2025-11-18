Juuri nyt Avaa

– Jokainen tuhottu järjestelmä luo aukon ilmapuolustukseen, jota Ukrainan droonit ja ohjukset tulevat varmasti hyödyntämään, lähde Ukrainan turvallisuuspalvelujen erikoisoperaatioista sanoi Ukrinformille.

Sotilastukikohdassa oli iskujen aikaan yhteensä reilu kymmenen S-400-lavettia. Ukrainan mukaan on hyvin todennäköistä, että osa näistäkin järjestelmistä vaurioitui hyökkäyksen seurauksena.

Tuoreiden satelliittikuvien väitetään vahvistavan droonien tuhonneen ilmatorjuntajärjestelmät ja tutkat. Ne sijaitsivat sotilastukikohdassa. Satelliittikuvat voi katsoa täältä .

Ukrainalaismedia Ukrinformille väitteen esittivät Ukrainan sotilaslähteet. Asiasta uutisoivat myös muun muassa Kyiv Post . Venäjä ei ole vahvistanut asiaa.

Ukraina väittää tuhonneensa yhdessä hyökkäyksessä neljä S-400 Triumf -ilmatorjuntaohjuslaukaisinta ja kaksi tutkaa Novorossijskin satamakaupungissa.

Venäjän ilmapuolustuksen tähti

S-400-ilmatorjuntajärjestelmää pidetään yhtenä Venäjän parhaista ja maailman kehittyneimmistä ohjuspuolustusjärjestelmistä.

S-400-järjestelmän maasta ilmaan laukaistavat ohjukset on suunniteltu ampumaan alas ohjuksia ja suurikokoisia ilma-aluksia, kuten hävittäjiä. Ohjuspuolustusjärjestelmille tyypillisesti S-400 ei ole ole omimmillaan usein runsaslukuisia ja matallalla lentäviä drooneja vastaan.