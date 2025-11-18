Ukraina väittää iskun tehneen aukon Venäjän ilmapuolustukseen.
Ukraina väittää tuhonneensa yhdessä hyökkäyksessä neljä S-400 Triumf -ilmatorjuntaohjuslaukaisinta ja kaksi tutkaa Novorossijskin satamakaupungissa.
Ukraina väitetysti teki tuhoisan iskun drooneilla varhain viime perjantaina.
Ukrainalaismedia Ukrinformille väitteen esittivät Ukrainan sotilaslähteet. Asiasta uutisoivat myös muun muassa Kyiv Post. Venäjä ei ole vahvistanut asiaa.
Tuoreiden satelliittikuvien väitetään vahvistavan droonien tuhonneen ilmatorjuntajärjestelmät ja tutkat. Ne sijaitsivat sotilastukikohdassa. Satelliittikuvat voi katsoa täältä.
Sotilastukikohdassa oli iskujen aikaan yhteensä reilu kymmenen S-400-lavettia. Ukrainan mukaan on hyvin todennäköistä, että osa näistäkin järjestelmistä vaurioitui hyökkäyksen seurauksena.
– Jokainen tuhottu järjestelmä luo aukon ilmapuolustukseen, jota Ukrainan droonit ja ohjukset tulevat varmasti hyödyntämään, lähde Ukrainan turvallisuuspalvelujen erikoisoperaatioista sanoi Ukrinformille.