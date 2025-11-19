Ukraina on saanut "signaaleja" rauhansuunnitelmasta, ukrainalaislähde sanoo.
Ukrainalla ei ole mitään roolia Yhdysvaltojen 28-kohtaisen rauhansuunnitelman valmistelussa, sanoo korkea-arvoinen ukrainalaisviranomainen nimettömästi uutistoimisto Reutersille.
Rauhansuunnitelmasta uutisoi yhdysvaltalaismedia Axios, jonka mukaan Yhdysvallat työstää suunnitelmaa Venäjää konsultoiden.
Ukraina on kuitenkin saanut "signaaleja" rauhansuunnitelmasta, josta ei ole virallisesti kerrottu julkisuuteen ja jota Axios kuvailee salaiseksi.
Presidentti Donald Trumpin erityislähettiläs Steve Witkoffiin, joka Axiosin tietojen mukaan vetää rauhansuunnitelman laatimista, on keskustellut rauhansuunnitelmasta Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin turvallisuuspoliittisten neuvonantajien kanssa, Axios kirjoittaa.
Venäjän Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov puolestaan väittää, ettei se parhaillaan ole yhteydessä Witkoffiin.
Näin siitä huolimatta, että presidentti Venäjän presidentin Vladimir Putinin erityislähettiläs Kirill Dmitriev sanoi Axiosille keskustelleensa Witkoffin kanssa kolmen päivän ajan lokakuun 24.–26. päivinä.