Valkoisen talon mukaan presidenttien välistä tapaamista ei ole suunnitteilla lähitulevaisuudessa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän halua tavata Venäjän presidentti Vladimir Putinia turhaan.

Trump kommentoi johtajien kokousaikeita toimittajille Valkoisessa talossa tiistaina.

– En halua hukkaan heitettyä tapaamista – – en halua tuhlata aikaa, joten katson, mitä tapahtuu, Trump vastasi, kun häneltä kysyttiin, miksi tapaaminen oli laitettu jäihin.

Trumpilta kysyttiin vielä tarkennusta sille, miksi hän oli muuttanut mielensä tapaamisesta.

– Sotarintamalla tapahtuu paljon asioita. Me ilmoitamme teille seuraavien kahden päivän aikana, mitä teemme, Trump vastasi.

Trump ja Putin sopivat viime viikolla tapaavansa Unkarin Budapestissä, mutta ajankohtaa ei kerrottu. Valkoisen talon virkamies kertoi tiistaina uutistoimisto AFP:lle, ettei Trumpin ja Putinin tapaamista ole suunnitteilla lähitulevaisuudessa.

Esimerkiksi brittilehti Financial Times ja yhdysvaltalaislehti New York Times tulkitsevat tapaamisen olevan peruttu.