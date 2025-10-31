Trump perui Putinin kanssa sovitun Budapest-tapaamisen vain päiviä siitä ilmoittamisen jälkeen.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump perui jo kertaalleen sovitun tapaamisensa Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa sen jälkeen, kun Moskova lähetti Washingtonille muistion, jossa se sanoi pitävänsä kiinni kovista vaatimuksistaan Ukrainan suhteen.

Asiasta kertovat brittilehti Financial Timesille (FT) kolme lähdettä.

Venäjä lähetti muistionsa sen jälkeen, kun Trump ja Putin olivat sopineet puhelimitse tapaavansa toisensa Unkarin pääkaupungissa Budapestissa. Trump perui tapaamisen vain päiviä siitä ilmoittamisen jälkeen.

Kremlin ulkoministeriö sanoi Yhdysvalloille lähettämässään muistiossa vaativansa Ukrainalta yhä alueluovutuksia sekä sitä, että Ukraina pienentää merkittävästi asevoimiensa kokoa, eikä koskaan liity puolustusliitto Natoon.

Muistion lähettämisen jälkeen Yhdysvaltojen ja Venäjän ulkoministerit Marco Rubio ja Sergei Lavrov kävivät puhelimitse "kireän" keskustelun, FT kirjoittaa.

Puhelinkeskustelun jälkeen Rubio ilmoitti presidentti Trumpille, ettei Venäjä vaikuta olevan halukas neuvottelemaan, kertoi yksi lähteistä Financial Timesille. Toisen lähteen mukaan Trump "ei ollut vaikuttunut" Venäjän kannasta.