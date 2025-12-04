Venäjän presidentin Vladimir Putinin Moskovassa myöhään tiistaina tavannut Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff tapaa Ukrainan neuvottelijan Rustem Umjerovin Floridassa tänään.

Asiasta kertoo nimettömästi kaksi yhdysvaltalaista virkamieslähdettä uutistoimisto AFP:lle. Tarkoituksena on keskustella Moskovan-tapaamisen annista ukrainalaisten kanssa.

Witkoff tapasi Umjerovin Floridassa myös ennen Venäjän-matkaansa.

Putin kommentoi Ukraina-neuvotteluja torstaina India Today -televisiokanavan haastattelussa. Putin sanoi muun muassa uskovansa, että presidentti Donald Trump pyrkii vilpittömästi rauhaan.

– Olen täysin varma, että hän haluaa vilpittömästä saada aikaan rauhan Ukrainaan ja pelastaa ihmishenkiä. Mutta asiaan liittyy myös taloudellisia ja poliittisia intressejä, Putin sanoi.

Witkoffin ja presidentti vävyn tapaaminen Putinin kanssa ei tuottanut läpimurtoa Ukrainan sodan lopettamiseen tähtäävän rauhansuunnitelman edistämisessä. Tästä huolimatta Trump sanoi keskiviikkona uskovansa, että Putin haluaa tosissaan lopettaa Ukrainan sodan.