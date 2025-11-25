Nato-asiat ovat yhä pöydällä, New York Times kirjoittaa. Euroopasta väitettiin maanantaina toista.

Useat asiat jäivät auki Ukrainan ja Yhdysvaltojen neuvoteltua mahdollisen rauhansopimuksen ehdoista Sveitsin Genevessä.

Näitä ovat mahdolliset alueluovutukset, Ukrainan asevoimien koko sekä puolustusliitto Naton, Venäjän ja Yhdysvaltojen tuleva suhde.

Asiasta kertovat yhdysvaltalaislehti New York Times ja brittilehti Financial Times.

Siitä Yhdysvallat ja Ukraina pääsivät yhteisymmärrykseen, että nämä asiat ovat kokoluokaltaan sellaisia, että ne vaativat presidentti Donald Trumpin ja Volodymyr Zelenskyin päätösvaltaa.

Zelenskyi matkustaa Yhdysvaltoihin tapaamaan Trumpin vielä tämän viikon aikana, sanoo Ukrainan kansallisen turvallisuuden ja puolustuksen neuvoston pääsihteeri Rustem Umerov.

Umerovin mukaan Ukrainan on tuolloin tarkoitus viimeistellä sopimus Trumpin kanssa. Yhdysvallat ei ole vahvistanut tapaamista.

Ukrainan pitäisi Trumpin määrittelemän aikarajan perusteella allekirjoittaa rauhansopimus viimeistään torstaina.

Se, että Naton, Venäjän ja Yhdysvaltojen välinen suhde on yhä pöydällä, on jossain määrin ristiriidassa sen kanssa, mikä Saksan ulkoministeri Johann Wadephul sanoi maanantaiaamuna.

– Kaikki Eurooppaa koskevat kysymykset, mukaan lukien ne, jotka koskevat Natoa, on poistettu tästä suunnitelmasta, Wadephul sanoi saksalaisradiossa Geneven neuvotteluista.

Yhdysvaltojen alkuperäinen 28-kohtainen rauhanhahmotelma tekisi Ukrainan Nato-jäsenyydestä mahdottomuuden. Ukrainan Naton ulkopuolella pysyminen kirjattaisiin sekä Ukrainan perustuslakiin että Naton sääntöihin.

Euroopan vastaehdotuksessa Ukrainan Nato-jäsenyys riippuu "Naton jäsenten konsensuksesta, jota ei ole olemassa".

Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio sanoi sunnuntaina, ettei ole edes nähnyt Euroopan suunnitelmaa. Tiedossa ei ole, kuinka paljon, jos lainkaan, Euroopan vastasuunnitelmasta keskusteltiin neuvottelupöydässä.

Lavrov: "Tilanne muuttuu täysin"

Alkuperäinen 28-kohtainen ehdotus on Financial Timesin tietojen mukaan supistunut 19 kohtaan. New York Times kirjoittaa "lähemmäs 20 kohdasta".

Venäjä on suhtautunut Yhdysvaltojen alkuperäiseen suunnitelmaan varsin myönteisesti, mikä ei ole ihme, sillä sen on katsottu pitkälti vastaavan Venäjän toivelistaa.

Yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin mukaan suunnitelmasta haluttiin sellainen, että sillä voitaisiin saada Venäjän presidentin Vladimir Putinin tuki ilman, että Ukrainaa hylätään.

Presidentti Trumpin hallinnon edustajat ennustavatkin nyt, että Vladimir Putin "todennäköisesti saman tien hylkää uuden luonnoksen", mistä seuraisi "pitkät ja venyvät neuvottelut", New York Times kirjoittaa.

Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin tiistaiset kommentit tukevat tätä ennustusta.

Lavrovin mukaan Venäjä toivotti tervetulleeksi Yhdysvaltojen alkuperäisen suunnitelman, mutta "tilanne muuttuu täysin", jos uusi versio ei heijastele Trumpin ja Putinin välisten keskusteluiden henkeä.

Venäjä ei ole nähnyt Ukrainan ja Yhdysvaltojen neuvottelemaa versiota sopimuksesta, Lavrov väittää uutistoimisto Reutersin mukaan.

Yhdysvallat keskustelee parhaillaan sekä Venäjän että Ukrainan edustajien kanssa Abu Dhabissa, Financial Times kertoo. Tiedossa ei ole, keskustelevatko Ukrainan ja Venäjän edustajat myös keskenään.

Ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) mukaan Suomi toivoo, että Ukrainaan voitaisiin saada tällä viikolla aikaan edes osittainen, energiasektoria koskeva tulitauko.

Valtosen mukaan Suomi on esittänyt tällaisen ajatuksen käynnissä olevissa Ukraina-keskusteluissa.