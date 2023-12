Autoilija, tunnistatko oman kehityskohteesi? Ammattilainen neuvoo, millainen uudenvuodenlupaus kannattaa tehdä

Vastaus: Hyväkin kuljettaja voi kehittyä, kunhan on valmis tutkailemaan omaa toimintaansa kriittisesti. Ensin on tärkeää tunnistaa kehityskohteet, minkä jälkeen voi sitten miettiä ratkaisuja kyseisten asioiden kohentamiseksi.

Uudenvuodenlupauksena kannattaakin valita ainakin yksi kehityskohde, johon on valmis sitoutumaan parantaakseen paitsi oman ajamisensa, myös kaikkien tienkäyttäjien, turvallisuutta. Valintaa helpottaakseni nostan esiin muutamia sellaisia asioita, joissa olen havainnut parantamisen varaa monen kuljettajan kohdalla.

Turvaväli

Millainen on sopiva turvaväli eri nopeuksilla ajettaessa? Juttu jatkuu videon alla.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo, millainen on sopiva turvaväli eri nopeuksilla ajettaessa.

Auton puhdistaminen lumesta ja jäästä

Auton huolellinen puhdistaminen lumesta ja jäästä on todella tärkeää. Sillä varmistetaan sekä näkeminen että näkyminen.

Nykyautoissa on myös paljon turvatekniikkaa, jonka toiminta perustuu erilaisiin tunnistimiin, tutkiin ja kameroihin. Mikäli nämä ovat lumen peitossa, eivät järjestelmät kykene toimimaan suunnitellusti ja niiden turvallisuushyöty näin ollen menetetään.

Valojen toimintaperiaatteeseen tutustuminen ja niiden toiminnan tarkastaminen

Mikäli et ole vielä perehtynyt autosi valojen toimintaperiaatteeseen , voisi siinä olla aineksia uudenvuodenlupaukseksi.

Olennaista on selvittää, missä valokatkaisijan asennossa ajo- ja takavalot varmasti palavat olosuhteista riippumatta. Esimerkiksi AUTO-asennossa ei kaikissa autoissa näin välttämättä tapahdu, vaikka autoa kiertäessä ajo- ja takavalot näyttäisivätkin palavan. Usein nimittäin esimerkiksi lumisateella – tai sen jälkeen – lumen pöllytessä, järjestelmä ei ymmärrä olosuhteiden edellyttävän ajo- ja takavaloja, koska ei ole kyllin hämärää ja pyyhkijöitä ei välttämättä tarvita. Katkaisija pitäisikin kehnoissa ajo-olosuhteissa aina huolehtia "ajovalot päällä" -asentoon, jolloin kuljettaja tietää varmasti sekä ajo- että takavalojen palavan koko ajan.

Luvattoman puhelimenkäytön lopettaminen

Tieliikennelain mukaan moottorikäyttöisen ajoneuvon tai raitiovaunun kuljettaja ei saa ajon aikana käyttää viestintävälinettä siten, että pitää sitä kädessään . Ajon aikaisella käytöllä tarkoitetaan ajoneuvon tai raitiovaunun tosiasiallista kuljettamista eli tilannetta, jolloin ajoneuvo tai raitiovaunu on liikkeessä.

Vaikka lain sanoma on selvä, näkee liikenteessä päivittäin huolestuttavan paljon tilanteita, että puhelin on kuljettajan kädessä myös auton liikkuessa. Kun huomiota jaetaan puhelimeen, on se väistämättä pois ajamisen kannalta olennaisista asioista. Hyvä uudenvuodenlupaus onkin luopua puhelimen luvattomasta käytöstä ajon aikana.