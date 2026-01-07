Intiassa ihmiset ryntäsivät valtatielle hopeajahtiin.
Tapauksesta julkaistulla videolla nähdään, kuinka ihmiset keräävät pieniä metallisia kappaleita, joiden kerrottiin pudonneen liikkuvasta kuorma-autosta, ja joiden uskottiin olevan hopeaa.
Valtatien liikenne keskeytyi täysin, kun ihmiset ryntäsivät keräämään itsellensä saalista tienpinnasta.
Poliisi saapui paikalle, kun liikenne pysähtyi täysin ja tiellä vallitsi kaaos. Virkavalta pyrki epätoivoisesti hajottamaan väkijoukon, jotta liikenne saataisiin palautettua normaaliksi.
Paikallispoliisi käynnisti tutkinnan selvittääkseen, oliko tiellä todella hopeaa ja miten ne alun perin päätyivät tielle.
