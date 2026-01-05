Peltipoliisit ottivat viime vuonna yli 86 000 kuvaa, mikä on reippaasti vähemmän kuin edellisvuonna.
MTV Uutisten poliisilta saaman selvityksen mukaan, vuonna 2025 automaattiset kameratolpat välähtivät yli kymmenen tuhatta kertaa vähemmän vuoden takaiseen verrattuna.
Kameratolpat räpsähtivät yhteensä 86 538 kertaa, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 97 136.
Lähetettyjen sakkolappujen määrässä se ei kuitenkaan juuri näkynyt, sillä kokonaisuudessaan virhemaksu kirjattiin liikenteessä yhteensä 134 900 kertaa. Vastaavasti vuonna 2024 summa oli 135 035.
Liikkuvien yksiköiden määräämät "muistutukset" sen sijaan nousivat 37 899:sta 48 362:een.
