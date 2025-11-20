Oulun poliisilaitos muistuttaa, että luistattelun seurauksena jaetaan aina päiväsakkoja.
Oulun poliisilaitos kertoo Facebook-julkaisussaan joutuneensa puuttumaan luistatteluun useasti viime viikkojen aikana.
– Muutamilla kuljettajilla auto on lähtenyt lapasesta niin, että sitä on saatu onkia ojasta ajonäytteen jälkeen, julkaisussa kerrotaan.
Eräässä tapauksessa Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevalla pikkupaikkakunnalla kävi jopa niin, että ajokortiton luistattelija oli poliisin mukaan päätynyt ajoneuvonsa kanssa hautausmaalle ja törmännyt hautakiviin.
– Omia ajotaitoja on hyvä välillä testata, mutta luistatteluun täytyy valita suljettu alue, eikä revitellä muun liikenteen seassa tai yleisillä paikoilla.