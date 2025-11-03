Riittävää turvaväliä pitämällä liikenne pysyy turvallisempana ja sujuvampana. Silti kaikki eivät turvaväliä muista pitää.

Liikenneturvan kyselyyn vastanneista autoilijoista suurin osa, 84 prosenttia, kokee takana ajaneen roikkuneen perässä ainakin joskus vaarallisen lähellä. Kuitenkin vastanneista vain 21 prosenttia kokee itse ajaneensa liian lähellä edellä ajavaa autoilijaa.

– Tämä on varsin yleinen harhakuva: se, mitä itse tekee, ei ole vaarallista, mutta muiden tekemänä siitä tulee vaarallista, toteaa Liikenneturvan koulutusohjaaja Minna Jokinen tiedotteessa.

– Ihminen kuvittelee olevansa monessa asiassa taitavampi kuin muut, myös liikenteessä.

Ketjukolarin todennäköisyys kasvaa ilman turvaväliä

Jos joku roikkuu perässäsi vaarallisen lähellä, riittävän suuren turvavälin pitäminen edellä ajavaan korostuu, Liikenneturva muistuttaa.