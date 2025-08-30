Tiedätkö, milloin takavalot palavat? Tämä auton valoista pitää tietää

Syksyn tullen illat hämärtyvät ja sateet lisääntyvät. Valitettavan usein näissä haasteellisissa olosuhteissa näkee liikennevirrassa autoja, joissa palavat edessä huomiovalot ja perä on pimeänä.

Kysymys: Missä valokatkaisijan asennossa myös auton takavalot palavat?

Vastaus: Moottoriajoneuvolla ajettaessa käytettävä olosuhteista riippuen ajovaloja tai huomiovaloja. Pimeän tai hämärän aikaan sekä näkyvyyden ollessa sään tai muun syyn vuoksi huonontunut, tulee käyttää ajovaloja ja takavaloja – hyvissä olosuhteissa sen sijaan riittävät huomiovalot.

Olennaista on, että auton käyttäjä tietää, missä valokatkaisijan asennossa ajo- ja takavalot varmasti palavat. Valokatkaisimissa ja valojen toimintaperiaatteissa on jonkin verran autokohtaisia eroja.

OFF- tai 0-asento

Usein auton valokatkaisijassa on OFF- tai nolla-asento. Kyseisessä asennossa autossa ei auton käydessä joko pala valoja ollenkaan tai sitten palavat huomiovalot. Se, palaako huomiovalojen kanssa takavalot, on hyvin autokohtaista. Samankin mallisissa autoissa takavalot on saatettu ohjelmoida toimimaan eri tavalla.

Toki myös joitain edellä kerrotusta poikkeavia toteutustapoja saattaa tulla vastaan.

Etu- ja takavalot

Yleensä katkaisijan seuraavassa asennossa on symboli, jossa on kaksi pientä valaisinta valaisemassa vastakkaisiin suuntiin.

Kyseisessä asennossa palavat kansankielellä "parkit" eli virallisesti etu- ja takavalot. Olennaista on huomata, että etuvaloilla ei tässä tarkoiteta ajovaloja vaan "seisontavaloja".

Pelkillä "parkeilla" eli "seisontavaloilla" ei tule ajaa missään keliolosuhteissa, vaan niitä käytetään tielle pysäytetyssä tai pysäköidyssä moottorikäyttöisessä ajoneuvossa pimeällä, hämärässä tai näkyvyyden ollessa muusta syystä huonontunut pois lukien pysäköinti ajoradan ulkopuolella olevalle pysäköintipaikalle.

Valojen symbolit vasemmalta oikealle: valoautomatiikka, ajovalot ja takavalot (suositeltavin), parkit eli etu- ja takavalot, valot pois. Vihreä osoitin kertoo valokatkaisijan olleen kuvanottohetkellä automaattiasennossa.Autoliitto

Ajo- ja takavalot

Seuraavassa valokatkaisijan asennossa on pääsääntöisesti kuvattu yksi isompi valaisin valonsäteineen.

Katkaisijan ollessa käännettynä sen kohdalle, palavat autossa ajovalot ja takavalot. Varmin tapa varmistaa, että autossa palavat olosuhteista riippumatta sekä ajo- että takavalot, onkin katkaisijan kääntämäinen tähän asentoon.

Ajovaloja ovat lähivalot ja kaukovalot. Sitä, kummat niistä palavat valokatkaisimen ollessa tässä asennossa, ohjataan usein ohjauspyörän vasemmalla puolella olevasta viiksikatkaisimesta.

Ajovaloja ovat lähi- ja kaukovalot. Kuvan autossa on päällä lähivalot. Ajovalojen palaessa myös takavalot palavat.Autoliitto

Valojen automaattiasento

Monen auton valokatkaismesta löytyy myös automaattiasento (AUTO). Katkaisijan ollessa kyseisessä asennossa, auto päättää, palavatko huomiovalot vai ajovalot. Huomiovalojen palaessa takavalot joissakin autoissa palavat – toisissa eivät. Ajovalojen ollessa päällä takavalot palavat aina.

Osassa autoja takavalot eivät pala huomiovaloilla ajettaessa.Autoliitto

Millä perusteella automatiikka sitten valitsee huomio- ja ajovalojen väliltä? Järjestelmää ohjaa pääsääntöisesti hämäräkytkin eli hämärällä ja pimeässä pitäisi palaa ajo- ja takavalojen ja päiväsaikaan huomiovalojen.

Hämäräkytkimen toimintaan ei kuitenkaan voi sokeasti luottaa, sillä se ei välttämättä reagoi valaistusolosuhteen muutokseen riittävän herkästi.

Vastaavasti esimerkiksi sateella, lumisateella tai tien pintaan sataneen veden tai lumen pöllytessä ei välttämättä ole ollenkaan pimeää tai hämärää, joten automatiikka saattaa näissäkin olosuhteissa valita virheellisesti huomiovalot, joiden kanssa takavalot eivät läheskään kaikissa autoissa pala.

Valokatkaisijan automaattiasento ei ole mikään tae siitä, että autossa olisi aina olosuhteiden edellyttämät valot päällä.Autoliitto

Osassa autoja voi asetuksista säätää, haluaako tuulilasinpyyhkijöiden käytön ohjaavan valojen toimintaa valokatkaisijan ollessa automaattiasennossa. Mikäli tällainen valintamahdollisuus on, kannattaa tämä valita.

Tällöin kytkettäessä pyyhkijät päälle, vaihtuvat huomiovalot ajovaloiksi ja takavalot syttyvät, mikäli hämäräkytkin ei ole ajo- ja takavaloja pakottanut päälle jo aiemmin.

On kuitenkin tärkeää huomata, että esimerkiksi lumisateella, sumussa tai veden ja lumen pöllytessä ei tuulilasinpyyhkijöitä läheskään aina tarvita, jolloin myöskään ajo- ja takavalot eivät syty, vaikka olosuhteet niiden käyttöä edellyttäisivätkin.

Vaikka auton käydessä pihalla, valokatkaisijan ollessa automaattiasennossa, ajo- ja takavalot palaisivat, ei se tarkoita sitä, että näin olisi aina ajon aikana. Siksi valokatkaisija kannattaakin viimeistään olosuhteiden heikentyessä kääntää aiemmin suosittelemaani asentoon, jossa ajo- ja takavalot palavat aina varmasti.

Huomioithan myös nämä

Sen lisäksi, että valokatkaisija on oikeassa asennossa, on tärkeää huolehtia valojen toimivuudesta sekä valoumpioiden kunnosta ja puhtaudesta.

Rikkoutuneet polttimot tulisi vaihtaa uusiin ja mattaantuneet umpiot kiillottaa tai vaihtaa parempiin mahdollisimman pian sen jälkeen, kun asia on havaittu – unohtamatta valojen säännöllistä puhdistamista.

