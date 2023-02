Edessä pitkä ajomatka? Muista ottaa nämä asiat huomioon – "Sähköautolla liikkuessa pitää varautua siihen, että..."

Vastaus: Ennakointi ennen ajoon lähtöä on tärkeässä roolissa hiihtolomamatkalle lähdettäessä.

Tänäkin viikonloppuna liikennettä on tien päällä keskimääräistä enemmän hiihtolomien meno- ja paluuliikenteen vuoksi. Jotta päämäärään päästäisiin ongelmitta, on syytä huomioida tiettyjä asioita jo hyvissä ajoin ennen ajoon lähtöä.

Liian tiukka aikataulu

Kiire on omiaan aiheuttamaan vaaratilanteita ja jopa vahinkoja, joten matkan aikataulusta on syytä laatia riittävän väljä.

Kun tällaisiin perushaasteisiin on varautunut väljällä aikataululla ja oikealla asenteella, tuntuu matkantekokin lomalta.

Varudu teknisiin haasteisiin

Aina on myös mahdollista, että matkalla tulee vastaan odottamattomia ongelmia, esimerkiksi teknisiä haasteita auton kanssa. Näitä voi parhaiten ennaltaehkäistä huollattamalla auton säännöllisesti huolto-ohjelman mukaan sekä tekemällä olennaiset tarkastukset myös huoltojen välillä.

Ennen pidemmälle ajomatkalle lähtöä katsoisin ainakin moottoriöljyn , jäähdytinnesteen sekä jarrunesteen määrät ja tekisin tarvittavat lisäykset. Mukaan kannattaa varata oikeaa moottoriöljyä ja jäähdytinnestettä myös litran lisäyspullot. Jos lisäystarve iskee kesken matkan, on näin toimien oikeat tuotteet heti saatavilla.

Huomioi muuttuvat ajo-olosuhteet

Lasinpesunestesäiliö on syytä täyttää riittävästi pakkasta kestävällä nesteellä huomioiden, että keli- ja pakkasolosuhteet saattavat eri puolilla Suomea vaihdella hyvinkin paljon, jopa saman päivän aikana. Jos nestesäiliö pääsee jäätymään kovassa pakkasessa, ei neste useinkaan sula siihen mennessä, kun siirrytään suolatuille tieosuuksille.

Rengaspaineet on syytä tarkastaa ja säätää kuormituksen mukaisiksi. Tässä pitää huomioida, että lämpötilanmuutos kylmemmäksi pienentää renkaiden ilmanpainetta noin 0,1 baria /10 astetta. Jos pakkanen kiristyy -20 tai jopa -30 asteeseen ja paineet on tarkastettu nollakelillä, on matkan aikana tapahtuva muutos tuntuva.