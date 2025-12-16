Auer-käräjillä kuullaan tänään kahta lääkäriä, jotka ovat täysin eri mieltä Anneli Auerin lasten vammat aikoinaan paljastaneen menetelmän luotettavuudesta.

Päivä on tärkeä sekä syyttäjän että puolustuksen näkökulmasta, sillä Varsinais-Suomen käräjäoikeus ja Turun hovioikeus pitivät lasten arpilöydöksiä aikoinaan vahvana näyttönä jutussa.

Tänään aamupäivällä käräjäoikeus kuulee ensin syyttäjän todistajana Auerin lapset aikoinaan tutkinutta gynekologia ja lääketieteen tohtoria Minna Joki-Erkkilää. Iltapäivällä ääneen pääsee puolustuksen todistajana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija ja ylilääkäri Sirkka Goebeler.

MTV:n rikostoimittaja Rebekka Härkönen seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä Turussa, tiedot päivittyvät tähän juttuun.

Luotettava vai epäluotettava?

Auer tuomittiin aikoinaan lapsiinsa kohdistuneista rikoksista 7,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen ja hänen ex-miesystävänsä Jens Kukka (aiempi nimi) sai samoista rikoksista kymmenen vuotta vankeutta. Molemmat ovat jo suorittaneet tuomionsa.

Kun Auerin lapset aikoinaan tutkittiin Turun yliopistollisessa sairaalassa, heistä kaikista löytyi poikkeuksellisen paljon arpia. Tutkimuksessa käytettiin UV-valoa ja sen avulla otettuja valokuvia lasten vammoista käytettiin myöhemmin todisteina seksuaali- ja väkivaltasyytteiden todisteina oikeudessa.

Tutkimukset teki vuonna 2011 Joki-Erkkilä, joka toimi tuolloin syyttäjän avaintodistajana. Hänen mukaansa UV-valolla voidaan parantaa iholta todettujen vammojen näkyvyyttä.

Auerin lapset aikuiseksi kasvettuaan peruivat lapsuuden aikaiset kertomuksensa rikoksista ja sanoivat, että kertomukset niistä syntyivätkin sijaisvanhempien painostamina, Korkein oikeus purki Auerin ja Kukan aiemmat tuomiot. Syyttäjä päätti kuitenkin syyttää heitä edelleen samoista rikoksista, ja niin asian käsittely siirtyi uusien todisteiden kanssa Varsinais-Suomen käräjäoikeuteen.

Puolustus hankki viime elokuussa THL:ltä lausunnon UV-valon luotettavuudesta jo parantuneiden arpien havaitsemisessa. THL:n asiantuntijat kritisoivat lausunnossaan UV-valon käyttöä vanhojen arpien etsimisessä ja varoittivat, että menetelmän riskinä ovat väärät positiiviset tulokset.