Syyttäjä vaatii Auerille ja hänen ex-miesystävälleen Jens Kukalle (entiseltä nimeltään) rangaistusta yhteensä 18 väkivalta- ja seksuaalirikoksesta. Kukka kiistää kaikki rikokset. Syyttäjän mukaan uhreja ovat Auerin lapset.

Tiistaina oikeus kuuli todistajana Auerin lasten sijaisäitinä toiminutta naista ja viime torstaina sijaisisänä toiminutta miestä. Sijaisisä on Anneli Auerin veli ja sijaisäiti hänen pitkäaikainen puolisonsa.

Kukka (muuttanut nimeään myöhemmin) on aiemmin kertonut itse oikeudessa, ettei ole tekemisissä enää poikiensa kanssa.

Katso videolta, miten MTV:n rikostoimittajat paketoivat viime viikon tapahtumat Auer-käräjillä.

Kukka on itse kertonut aiemmin oikeudelle, että hänet on aiemmin tuomittu sakkorangaistukseen toisen poikansa pahoinpitelystä. Hän toimi teini-ikäisten poikiensa yksinhuoltajana tässä oikeudenkäynnissä käsiteltävien väitettyjen rikosten tapahtuma-aikaan.

Kukan mukaan hänen ja poikien välit katkesivat myöhemmin. Kukka ei suostunut kertomaan itse oikeudelle, mikä välirikon aiheutti. Hän totesi omassa kuulemisessaan, että hänen poikansa varmastikin kertovat siitä itse oikeudelle oman näkemyksensä.