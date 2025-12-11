Varsinais-Suomen käräjäoikeus kuulee syyttäjän todistajina Jens Kukan lähipiiriä, eli kahta hänen poikaansa ja kahta hänen ex-naisystäväänsä.
Auer-käräjät jatkuvat tänään Turussa. Tänään Varsinais-Suomen käräjäoikeus kuulee syyttäjän todistajina Jens Kukan lähipiiriä, eli kahta hänen poikaansa ja kahta hänen ex-naisystäväänsä.
Kukka (muuttanut nimeään myöhemmin) on aiemmin kertonut itse oikeudessa, ettei ole tekemisissä enää poikiensa kanssa.
MTV Uutisten rikostoimittaja Rebekka Härkönen seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä Turun oikeustalolla.
Tiistaina oikeus kuuli todistajana Auerin lasten sijaisäitinä toiminutta naista ja viime torstaina sijaisisänä toiminutta miestä. Sijaisisä on Anneli Auerin veli ja sijaisäiti hänen pitkäaikainen puolisonsa.
Syyttäjä vaatii Auerille ja hänen ex-miesystävälleen Jens Kukalle (entiseltä nimeltään) rangaistusta yhteensä 18 väkivalta- ja seksuaalirikoksesta. Kukka kiistää kaikki rikokset. Syyttäjän mukaan uhreja ovat Auerin lapset.
Oikeus on kuullut kaikki Auerin aikuiset lapset. Vanhin heistä on lapsesta saakka kertonut, ettei mitään rikoksia koskaan tapahtunut. Aikuiseksi kasvettuaan myös kolme nuorinta sisarusta on perunut lapsuuden aikaiset puheensa järkyttävistä tapahtumista.
Kolmen nuorimman lapsen mukaan valheelliset kertomukset syntyivät ankarissa olosuhteissa sijaisvanhemmilla.