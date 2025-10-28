Turussa jatkuu tiistaina Anneli Auerin ja hänen ex-miesystävänsä Jens Kukan seksuaali- ja väkivaltarikossyytteiden käsittely. MTV seuraa paikan päällä.
Oikeudenkäynnin on tarkoitus alkaa kello 9. Syytetyt eivät tiettävästi tule henkilökohtaisesti paikan päälle. Kukka seuraa istuntoa etäyhteyden kautta.
MTV Uutisten rikostoimittaja Rebekka Härkönen seuraa oikeudenkäyntiä paikan päällä, tiedot päivittyvät tähän juttuun.
Tiistaina oikeudenkäynti alkaa salassa pidettäviksi määrättyjen puolustuksen todisteiden läpikäymisellä.
Puolustus esittää suljettujen ovien takana sosiaalitoimen asiakirjoja muiden muassa Auerin lasten ensimmäisessä sijoituspaikasta pienten lasten vastaanottokeskuksesta. Näitä asiakirjoja ei ole nähty aiemmissa oikeudenkäynneissä.
Asiakirjojen tarkoituksena on osoittaa, että kaikilla Auerin lapsilla on ollut hyvät välit toisiinsa , äitiinsä ja isovanhempiinsa, kunnes heidät sijoitettiin Anneli Auerin veljen perheeseen Kesällä 2010.
1:23Auer-oikeudenkäynnissä kiistellään muiden muassa uv-valotutkimuksen luotettavuudesta. Katso video.
Puolustuksen mukaan sijaisvanhemmat alkoivat puhua pahaa sisaruskatraan vanhimmasta lapsesta ja heidän äidistään. Pian sijaisvanhemmat eristivät kolme katraan nuorinta sisarusta heistä ja myös lasten isovanhemmista.
Riidaton seikka on, että sijaisperhe sai Auerin neljän lapsen sijaisvanhempina toimimisesta huomattavan summan, noin 9000 euroa kuukaudessa.