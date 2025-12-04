Miksi Anneli Auerin lasten kertomukset seksuaalirikoksista muuttuivat?
Kolme nuorinta lasta syytti 14 vuotta sitten antamissaan kertomuksissa äitiään Anneli Aueria, tämän entistä miesystävää ja vanhinta siskoaan seksuaalisesta väkivallasta. Aikuistuttuaan he ovat kertoneet, että tarinat olivat sepitettyjä.
Tästä syystä korkein oikeus purki viime vuonna pääosin Auerin ja miehen saaman vuosien vankeustuomion. Valtakunnansyyttäjä päätti vuoden alussa jatkaa syytteiden ajamista uudessa oikeudenkäynnissä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.
Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) psykologit antoivat marraskuussa 2023 valtakunnansyyttäjän ja keskusrikospoliisin (KRP) pyynnöstä lausunnon, jossa he esittävät kuusi hypoteesia kertomusten muuttumiselle. Kyseessä ovat samat psykologit, jotka vuonna 2011 haastattelivat lapsia.
Hypoteesi 1: Uskaltavat kertoa totuuden
Ensimmäisen hypoteesin mukaan lapset muuttivat kertomustaan, koska he olivat aiemmin valehdelleet ja uskalsivat vasta aikuisina kertoa, ettei rikoksia todellisuudessa ole tapahtunut.
Lausunnossa kirjoitetaan, että toiseksi vanhin tytär kertoi jo 5. luokalla kaverilleen, etteivät uutisissa kerrotut asiat pidä paikkaansa. KRP:n vuonna 2023 kuulustelema entinen koulukaveri sanoi tyttären kertoneen sijaisvanhempien syöttäneen valheet.
Psykologit huomioivat, että lasten vuonna 2011 antamissa kertomuksissa on fantasialta vaikuttavia elementtejä. Lausunnossa todetaan, että erityisesti nuoret lapset saattavat uskoa seksuaalisen hyväksikäytön tapahtuneen, jos heiltä toistuvasti kysytään johdattelevia kysymyksiä. Lapset myös haluavat miellyttää auktoriteetteja ja ottavat vihjeitä omiin puheisiinsa, lausunnossa sanotaan.
