



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



Miksi Auerin lasten kertomukset muuttuivat? Psykologeilta kuusi hypoteesia 1:38 3.12.2025: Anneli Auer pääsi ääneen Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Julkaistu 04.12.2025 14:15 MTV UUTISET – STT Miksi Anneli Auerin lasten kertomukset seksuaalirikoksista muuttuivat? Kolme nuorinta lasta syytti 14 vuotta sitten antamissaan kertomuksissa äitiään Anneli Aueria, tämän entistä miesystävää ja vanhinta siskoaan seksuaalisesta väkivallasta. Aikuistuttuaan he ovat kertoneet, että tarinat olivat sepitettyjä. Tästä syystä korkein oikeus purki viime vuonna pääosin Auerin ja miehen saaman vuosien vankeustuomion. Valtakunnansyyttäjä päätti vuoden alussa jatkaa syytteiden ajamista uudessa oikeudenkäynnissä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) psykologit antoivat marraskuussa 2023 valtakunnansyyttäjän ja keskusrikospoliisin (KRP) pyynnöstä lausunnon, jossa he esittävät kuusi hypoteesia kertomusten muuttumiselle. Kyseessä ovat samat psykologit, jotka vuonna 2011 haastattelivat lapsia. Hypoteesi 1: Uskaltavat kertoa totuuden Ensimmäisen hypoteesin mukaan lapset muuttivat kertomustaan, koska he olivat aiemmin valehdelleet ja uskalsivat vasta aikuisina kertoa, ettei rikoksia todellisuudessa ole tapahtunut. Lausunnossa kirjoitetaan, että toiseksi vanhin tytär kertoi jo 5. luokalla kaverilleen, etteivät uutisissa kerrotut asiat pidä paikkaansa. KRP:n vuonna 2023 kuulustelema entinen koulukaveri sanoi tyttären kertoneen sijaisvanhempien syöttäneen valheet. Psykologit huomioivat, että lasten vuonna 2011 antamissa kertomuksissa on fantasialta vaikuttavia elementtejä. Lausunnossa todetaan, että erityisesti nuoret lapset saattavat uskoa seksuaalisen hyväksikäytön tapahtuneen, jos heiltä toistuvasti kysytään johdattelevia kysymyksiä. Lapset myös haluavat miellyttää auktoriteetteja ja ottavat vihjeitä omiin puheisiinsa, lausunnossa sanotaan. Juttu jatkuu videon alla: 9:11





Marraskuu 2025: Auerin toiseksi nuorin lapsi kertoi oikeudessa, miten valheet äidistä ja tämän miesystävästä syntyivät

Hypoteesi 2: Aikuisiin lapsiin vaikutettu

Toisen hypoteesin mukaan Auer, tämän ex-miesystävä, asianajaja Markku Fredman ja asiaa koskeva uutisointi olisivat vaikuttaneet aikuisiin lapsiin.

Auer on hypoteesin mukaan voinut keskustella lastensa kanssa vieraannuttamisesta, minkä lisäksi lapset ovat voineet puhua keskenään ennen Fredmanin kuulemiseen menoa. Psykologit toteavat, että kaikki lapset ovat käyneet saman asianajajan luona ja he tiesivät tämän olevan äitinsä suosittelema.

Hypoteesi 3: Halu välttää stigmaa

Kolmannen hypoteesin mukaan lapset ovat voineet vetää kertomuksensa takaisin välttääkseen henkilökohtaista stigmaa ja puhdistaakseen oman maineensa. Hypoteesi huomioi, että traumaattisen tapahtuman kieltäminen voi joskus olla tehokas tapa selvitä trauman kanssa.

Juttu jatkuu videon alla.

9:00 Marraskuu 2025: MTV oikeustalolla: Auerin vanhin tytär murtui kyyneliin puhuessaan sisarusten kohtalosta.

Hypoteesi 4: Tarve kuulua perheeseen

Neljännen hypoteesin mukaan lapset ovat aikuistuttuaan kieltäneet aiemmat kertomuksensa, koska he kokevat tarvetta kuulua perheeseen ja saada siinä hyväksyntää. Psykologien mukaan lapset tarvitsevat nyt hyväksyntää ja yhteenkuuluvutta toisiltaan ja äidiltään, sillä heidän sosiaalinen verkostonsa on jäänyt pieneksi. Kontaktit toisiin sisaruksiin ja äitiin voivat lisätä tarvetta olla samaa mieltä menneisyyden tapahtumien suhteen, lausunnossa sanotaan.

Hypoteesi 5: Rahallinen hyöty tai palkkio

Viidennen hypoteesin mukaan lapsilla voi olla motivaatio vetää kertomuksensa takaisin Auerin tarjoaman rahallisen hyödyn tai muun palkkion vuoksi.

Psykologit katsovat, että on mahdollista, että lapset toivovat saavansa palkkion, jos Auer saa tuomion purkamisesta korvauksia.

Hypoteesi 6: Häpeä sijaisvanhemmille

Kuudes hypoteesi huomioi, että lapset ovat kokeneet sosiaalisissa suhteissaan haasteita, sillä he kohtaavat toistuvasti tiedon joutumisestaan seksuaalisesti hyväksikäytetyksi. Psykologien mukaan lapset saattavat haluta nyt vierittää julkisen syyllisyyden ja häpeän sijaisvanhemmilleen äitinsä sijaan.

Lausunnossa todetaan, että kertomukset muuttuivat alkuperäisistä täysin päinvastaisiksi. Psykologien mukaan lapset eivät nyt juurikaan kerro asioista, jotka olisivat äidille vahingollisia. Sen sijaan kertomukset ovat yhdenmukaisesti edullisia Auerille, tämän ex-miesystävälle ja heille itselleen, lausunnossa sanotaan.

Juttu jatkuu videon alla.

10:46 Marraskuu 2025: Anneli Auerin poikaa kuultiin oikeudessa – kokenut rikostoimittajakin herkistyi.

Ex-miesystävä ja veli kuultavana

Syyttäjä lähtee oikeudenkäynnissä yhä siitä, että lasten alkuperäiset kertomukset ovat uskottavia. Nyt käsiteltävä syyte mukailee hovioikeuden langettavaa tuomiota. Syyttäjä ei uudessa oikeudenkäynnissä vaadi muutoksia aiemmin tuomittuihin rangaistuksiin.

Aueria kuultiin oikeudessa eilen. Tänään on määrä kuulla hänen entistä miesystäväänsä sekä veljeä, joka toimi lasten sijaisvanhempana. Veljen vaimoa kuullaan oikeudessa ensi viikolla.

Oikeudenkäynti jatkuu tammikuulle.

22:45 Marraskuu 2025: Rikostoimittajat: Anneli Auerin kahden nuorimman lapsen uudet ja vanhat kertomukset ovat täysin ristiriidassa keskenään.