Auer-käräjät jatkuivat tänään Turussa Anneli Auerin nuorimman, nyt jo aikuistuneen tyttären kuulemisella. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Auerin lapset kertovat julkisesti kokemuksistaan. MTV Uutisten rikostoimittaja kuvailee kuultuja kertomuksia erikoisiksi ja rankoiksi.

Auerin lapset ovat aikuistuttuaan peruneet lapsina antamansa kertomukset heihin kohdistuneista törkeistä rikoksista.

Syyttäjä uskoo edelleen, lasten uusista väitteistä huolimatta, että rikokset tapahtuivat.

– Tytär on kertonut hyvin kontrolloivista olosuhteista sijaisperheen eli Anneli Auerin veljen luona. Siellä oli outoja sääntöjä ja lapset eivät saaneet liikkua vapaasti, kertoo MTV:n rikostoimittaja Rebekka Härkönen.

Tyttären mukaan sijaisvanhemmat alkoivat tentata lapsia mahdollisiin rikoksiin liittyvistä tapahtumista. Hänestä tuntui, että mitkään vastaukset eivät olleet riittäviä ja tästä syystä hän kertoo alkaneensa tuottaa sopivanlaisia tarinoita.

– Niitä tarinoita sitten toisteltiin tyttären mukaan niin kauan, että lapset päätyivät ammattilaisten kuultaviksi oikeuspsykiatriseen keskukseen.

Härkönen kertoo, että poikkeuksellinen oikeudenkäynti on saanut hänet paikoittain jopa epäuskon valtaan.

– Mitä enemmän olen tätä seurannut, sitä enemmän tulee sellainen epäuskoinen kuva, että ovatko nämä lasten tarinat olleet totta, Härkönen pohtii.