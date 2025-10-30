



Auer-käräjät: Mielentilatutkimuksessa selvitettiin, onko Auerilla persoonallisuushäiriö – MTV seuraa Syyttäjä vaatii Anneli Auerille ja hänen ex-miesystävälleen Jens Kukalle rangaistusta 18 rikoksesta. Oikeudenkäynti on poikkeuksellinen, sillä molemmat ovat jo suorittaneet tuomion kyseisistä rikoksista. Str / Lehtikuva / Roni Lehti Julkaistu 30.10.2025 08:44 (Päivitetty 35 minuuttia sitten ) Rebekka Härkönen rebekka.harkonen@mtv.fi Turussa jatkuu tänään torstaina Anneli Auerin ja hänen ex-miesystävänsä Jens Kukan seksuaali- ja väkivaltarikossyytteiden käsittely. MTV seuraa käsittelyä paikan päällä. Oikeudenkäynnin on tarkoitus alkaa kello 9. Syytetyt eivät ole tulossa henkilökohtaisesti paikan päälle. Kukka on kertonut seuraavansa istuntoa etäyhteyden kautta. MTV Uutisten rikostoimittaja Rebekka Härkönen seuraa oikeudenkäsittelyä Turun käräjätalolla. Tiedot päivittyivät tähän juttuun. Vuorossa on seitsemäs pääkäsittelypäivä. Oikeus jatkaa tänään puolustuksen kirjallisten todisteiden vastaanottamista ja ensimmäisenä vuorossa on ennakkotietojen mukaan mielentilalausunto, joka laadittiin Annelí Auerista vuonna 2010. Puolustuksen mukaan lausunnosta ei ilmene mitään sellaista sairautta tai muuta syytä, joka selittäisi hänen syyllistymisensä nyt käsittelyssä olevan seksuaali- ja väkivaltarikosvyyhdin kaltaisiin tekoihin omia pieniä lapsiaan kohtaan. Puolustuksen mukaan mielentilalausuntoa voidaan käsitellä niin, että media ja muu yleisö voivat olla läsnä salissa. Mielentilalausunnon jälkeen oikeuden on tarkoitus ottaa vastaan muiden muassa yhdestä Auerin lapsesta laadittu lääkärinlausunto, joka poikkeaa "täysin" muut lääkärinlausunnot laatineen oikeuslääkärin näkemyksistä.





Kello 9.56

Nyt vuorossa on lääkärinlausunto, joka koskee Auerin toiseksi vanhinta lasta. Toinen lääkäri oli löytänyt lapselta peräaukolta arpia sekä muita poikkeamia ja epäillyt, että ne olivat syntyneet seksuaalisen hyväksikäytön seurauksena. Nyt uudelta asiantuntijalta oli kysytty samoista arvista.

Asiantuntija oli eri mieltä kuin lasta ensimmäisenä tutkinut lasta. Hänen mukaansa lapsen löydökset liittyvät ummetukseen, eikä seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Lääkärin mukaan kyseiset löydökset eivät ole voineet syntyä seksuaalisen hyväksikäytön seurauksena.

Syyttäjä toteaa, että lääkäri on myös todennut, että lapselta löytyneisiin oireisiin vaaditaan pitkäaikainen, vaikea ummetus, jota kyseisellä lapsella tai muiltakaan Auerin lapsilta ei ole koskaan todettu. Syyttäjä toteaa, että todisteina on myös vaihtoehtoisia mielipiteitä muilta lääkäreiltä ja tämä on vain yksi eriävä mielipide.

Fredman toteaa, että lääkäri on tehnyt lausuntonsa aiemman lääkärin havaintojen, valokuvien ja magneettitutkimuskuvien pohjalta.

Kello 9.47

Fredman esittelee tutkinnanpäätöstä, joka on tehty päivä sen jälkeen, kun lastensuojeluviranomaiset tekivät rikosilmoituksen Auerin lasten sijaisvanhemmista.

– Ollut hyvin nopea tämä rikoksen esiselvitys, kun päätös on tehty päivä rikosilmoituksen tekemisen jälkeen, Fredman sanoo.

Poliisin tutkinnanpäätöksen mukaan lasten kuvailemat tiukat rajoitukset, esimerkiksi kahden kuukauden mykkäkoulu tai herkkulakko, ja muut menetelmät eivät ylitä kynnystä esitutkinnan aloittamiseen. Poliisin mukaan yhteys lasten oireilun ja sijaisvanhempien toiminnan välillä eivät ole yhteydessä toisiinsa. Poliisin mukaan lasten oireilu johtuu heidän aiemmista traumaattisista kokemuksistaan.

Poliisin mukaan sijaisvanhemmat eivät ole tarkoituksella yrittäneet vahingoittaa lapsia ja lisäksi lastensuojelulla olisi ollut velvollisuus puuttua tiukkoihin kasvatusmenetelmiin. Poliisin mukaan lasten kuuleminen ei ole ollut heidän etunsa mukaista tässä jutussa ja siksi esitutkintaa ei aloiteta.

Syyttäjä toteaa, että poliisin perustelut tutkinnan päättämiseen ovat "ihan asialliset". Syyttäjän mukaan tällä päätöksellä ei myöskään ole merkitystä tässä rikosasiassa.

Kello 9.42

Nyt käsitellään rikosilmoitusta, jonka lastensuojelu teki lasten sijaisperheestä eli Auerin veljestä ja tämän puolisosta. Fredman lukee rikosilmoitusta.

Lapset ovat sijaisperheestä pois muuttamisen jälkeen, miten joutuivat siellä kaltoinkohtelun ja henkisen väkivallan kohteeksi. Auerin toiseksi nuorin lapsi kertoi joutuneensa käymään koulussa ja uimahallissa suihkussa, koska sijaisperheessä ei saanut peseytyä.

Sijaisvanhemmat eivät lapsen mukaan antaneet hänelle kotiavainta tai lupaa ottaa itse ruokaa jääkaapista. lapsi moittii muutoinkin sääntöjä tiukoiksi ja "oudoiksi".

Auerin nuorin lapsi kertoi lastensuojelutyöntekijöille niin ikään huolta herättäviä asioita sijaisvanhemmistaan. Lasta oli hänen kertomansa mukaan kohdeltu myös kaltoin ja häneen oli kohdistettu henkistä väkivaltaa.

Syyttäjä toteaa, että tällaiset rikosilmoitukset on varmastikin tehty. Hän ei kuitenkaan näe, mikä kytkös ja merkitys näillä rikosilmoituksilla on tähän juttuun, sillä ne tehty vuosia nyt käsiteltävien tekojen jälkeen.

Kello 9.35

Nyt oikeudessa käydään läpi Auer ja Kukan välisiä sähköpostiviestejä sen jälkeen, kun heille tuli riitaa.

Auer kertoo viestissään, miten häntä on loukannut Kukan kommentit hänen perheestään. Auer kertoo viestissään, että perheenisän kuolema on hänen mielestään jopa pienempi paha kuin jos hänelle ja murhan uhrina kuolleelle aviomiehelleen olisi tullut avioero.

Viesteissä Auer on pahoillaan siitä, että Kukalla on jonkinlainen treffi-ilmoitus jossakin heidän seurustelunsa aikana. Fredmanin mukaan viestit kertovat siitä, miten Auer on suhtautunut perheeseensä, eikä hänen viesteissään ole millään tavalla tuotu esille syyttäjän väittämiä tapahtumia.

Gummerus huomauttaa, ettei Kukka ole kirjoittanut viestejä vaan kommunikoinut puhelimitse, jonka jälkeen Auer on vastannut vielä viestitse.

Syyttäjän mukaan viestit eivät todista sitä, ettei syytteessä olevia rikoksia olisi tapahtunut.

Kello 9.29

Auerin puolustaja Fredman ryhtyy esittelemään Auerista murha-asian yhteydessä tehtyä mielentilatutkimusta. Asiakirjan mukaan tutkimus on tehty Vanhan Vaasan sairaalassa.

Mielentilatutkimukset tehdään psykiatrisessa sairaalassa, joka lähettää tulokset Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle. THL tekee sitten päätöksen syyntakeisuudesta. Auerin kohdalla THL on todennut hänen olleen syyntakeinen perheenisän Jukka S. Lahden murhan tapahtuma-aikaan.

Tutkimuksen mukaan Auerilla ei ole todettu mitään mielisairauden oireita tai psykiatrista häiriötä. Auerilla on todettu jonkin verran vaativaan persoonallisuuteen viittaavia persoonallisuuden piirteitä, mutta ei persoonallisuushäiriöön diagnoosiin vaadittavaa määrää.

Auerin identiteetille perheen ja parisuhteen merkitys oli normaalia suurempi.

Tutkimuksessa Auer todettiin terveeksi.

– Tämä sen takia, että myöhemmin käsiteltävissä psykologisissa lausunnoissa todetaan, että nyt käsiteltäviin rikoksiin syyllistyminen edellyttäisi sitä, että tekijä olisi vakavasti häiriintynyt, Fredman sanoo.

Syyttäjä toteaa, että lausunto on tehty ennen nyt käsiteltäviä syytteen mukaisia tekoja.

Kello 9.19

Anneli Auer on pyytänyt saada osallistua kotoaan käsin etäyhteydellä oikeudenkäyntiin.

Puheenjohtaja toteaa, että Kukka saa seurata etäyhteydellä siksi, että asuu niin kaukana, eikä paikalliselta käräjätalolta ole järjestettävissä etäyhteysmahdollisuutta. Oikeuden mukaan pääsääntö on, että etäyhteys järjestetään lähimmältä käräjätalolta ja muuten syytetyt tulevat itse paikalle.

Oikeus ei myönnä lähistöllä asuvalle Auerille oikeutta etäyhteyteen, vaan hänen on tultava henkilökohtaisesti paikalle oikeustalolle, jos hän haluaa seurata oikeudenkäyntiä.

Kello 9.10

Oikeudenkäynti alkoi.

Oikeuden puheenjohtaja kertoo saliin tulleelle uudelle vartijalle, että vartija on kutsuttu paikalle torstaisen välikohtauksen takia, jolloin saliin ryntäsi kesken salaisten todisteiden käsittelyiden sekava mies.

Puheenjohtaja toteaa, ettei salissa muuten ole ollut ongelmia ja vartija on pyydetty paikalle lähinnä ulkopuolisten tunkeutujien varalta.

Kello 8.56

Huomenta Turusta! Auer-oikeudenkäynnin seitsemäs salipäivä on alkamassa. Tänään tarkoitus on käydä läpi puolustuksen viimeiset kirjalliset todisteet, jotta ensi viikolla voidaan siirtyä todistajien kuulemisiin.

Puolustuksen asianajajat Kaarle Gummerus ja Markku Fredman saapuivat viitisen minuuttia sitten oikeustalolle. Myös Auerin lasten avustaja Hanna Söderlund on paikalla.

Torstaina Auer-käräjät järjestetään Varsinais-Suomen käräjäoikeuden Turun oikeustalon salissa 4.