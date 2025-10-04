Varsinais-Suomen käräjäoikeus alkaa tänä syksynä käsitellä Anneli Auerin, 60, ja hänen ex-miesystävänsä, aiemmalta nimeltään Jens Kukan, 62, seksuaalirikossyytteitä uudestaan.

Jutussa järjestettiin valmisteluistunto syyskuussa ja varsinainen pääkäsittely alkaa lokakuussa. Rikospaikan Murharyhmässä keskusteltiin tapauksesta.

Syyttäjä syyttää Aueria ja Kukkaa yhä lapsiin kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista, mutta kummankin puolustus kiistää syytteet.

Seksuaalirikosvyyhtiä käsitellään uudestaan, koska jutun asianomistajat, eli uhriasemassa olevat Auerin lapset, ovat peruneet aiemmat puheensa ja kertoneet valehdelleensa. Lapset olivat epäiltyjen rikosten tapahtuma-aikaan 3-11-vuotiaita.

Oikeus tuomitsi aikanaan Auerin 7,5 vuoden ehdottomaan vankeuteen lapsiinsa kohdistuneista törkeistä seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Kukka sai 10 vuotta ehdotonta vankeutta.

Auer ja Kukka hakivat tuomion purkua Korkeimmasta oikeudesta jo vuonna 2016, mutta tuolloin KKO hylkäsi purkuhakemuksen. Myöhemmin lapset peruivat aiemmat kertomuksensa seksuaalirikoksista.

Auerin asianajaja Markku Fredman ei osaa sanoa, miksi lapset vasta yli 10 vuotta väitettyjen tekojen jälkeen kertovat valehdelleensa tuolloin.

– Lapset kertovat oikeudessa asiasta. He haluavat tulla kuulluiksi julkisesti, Fredman sanoi Murharyhmän keskustelussa.

Toistivat kertomuksensa viranomaisille

Auerin lapset kertoivat aikanaan ensin kertomuksensa sijaisvanhemmilleen, jotka videoivat ne. Sen jälkeen lapsia kuultiin poliisin pyynnöstä osaamiskeskuksessa, jossa kuulustellaan nimenomaan lapsia.

Lapset kertoivat osaamiskeskuksessa tapahtumista samoin kuin sijaisvanhemmilleen. Nyt he kertovat valehdelleensa.

Lasten mukaan sijaisvanhemmat painostivat heitä valehtelemaan ja harjoittelemaan tarinoita poliisia varten.

Tilanne on hyvin poikkeuksellinen.

– Lasten kuulustelu ylipäätään on hyvin haastavaa, ettei esimerkiksi tutkija tai asiantuntija tahtomattaan vaikuta lapsen kertomuksiin. Jos useampi pieni lapsi kertoo samansisältöisiä tarinoita ja toistaa niitä uudestaan, ne ovat aina luotettavampia. Mutta toki pitää selvittää, onko jollain ulkopuolisella henkilöllä aikaisemmin ollut mahdollisuus tai kyky vaikuttaa lapsiin, että he toistavat kertomustaan, rikosylikomisario (evp) Kari Tolvanen sanoo.

– Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia tulee tutkia siihen erityiskoulutettujen tutkijoiden toimesta. Esitutkinnassa pyritään tietenkin selvittämään mahdollisimman objektiivisesti kaikki puolesta ja vastaan puhuvat seikat. Lasten kuulustelu on hyvin haastavaa ja siksi kuulustelut pitää tallentaa ja niitä saavat tehdä vain erityiskoulutetut ihmiset, pitkään lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia tutkinut rikoskomisario Maria Hietajärvi Länsi-Uudenmaan poliisista kertoo.

Näyttöä pyritään keräämään monipuolisesti

Yleisesti ottaen lasten seksuaalirikosjutuissa näyttöä kerätään monipuolisesti eivätkä lasten kertomukset yksinään riitä tuomioon asti. Juttuun pyritään aina saamaan myös lääketieteellistä näyttöä.

– Useimmiten lasten mahdollisista vammoista tai seksuaalisesta hyväksikäytöstä saadaan asiantuntijalääkäreiden lausuntoja kertomusten tueksi, Tolvanen sanoo.

Auerin lapsistakin lääketieteellistä näyttöä saatiin. Vuonna 2011 lääkäri löysi lasten iholta ultraviolettivalolla satoja pieniä arpia ja päätteli, että lapsia oli vahingoitettu toistuvasti.

Puolustus tyrmää tämän näytön voimakkaasti.

Auerin oikeudelle lähettämän vastauksen liitteenä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lausunto, joka käsittelee ultraviolettivalon käyttötarkoituksia ja hyödyllisyyttä vammojen tutkimisessa.

THL:n lausunnossa asetetaan kyseenalaiseksi, että ultraviolettivalolla olisi saatu lasten ihosta esiin sellaisia arpia, jotka eivät näkyisi myös paljaalla silmällä.

Puolustus huomauttaa, että somaattinen todistelu lasten keholla olevista jäljistä on "vain tukitodistelua".

– Olemme pyrkineet saamaan toisia mielipiteitä tästä näytöstä. Meidän näkemyksemme mukaan siellä on jo nyt ilmennyt, että tutkimuksissa on käytetty sellaisia menetelmiä, jotka eivät ole olleet asianmukaisia, Fredman sanoo.

