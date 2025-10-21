Korkein oikeus purki viime vuonna tuomion pääosin, mutta valtakunnansyyttäjä päätti jatkaa syytteiden ajamista.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa alkaa tänään pääkäsittely Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikossyytteistä.

Heidät tuomittiin rikoksista vuonna 2013, mutta viime vuonna korkein oikeus päätyi purkamaan tuomion pääosin. Asianomistajina olleet Auerin lapset ovat aikuistuttuaan kertoneet, että heidän aiemmat kertomuksensa eivät pitäneet paikkaansa.

Valtakunnansyyttäjä päätti vuoden alussa jatkaa syytteiden ajamista uudessa oikeudenkäynnissä.

Auer nousi alun perin julkisuuteen syytettynä Ulvilassa vuonna 2006 tapahtuneesta murhasta, jonka uhrina oli Auerin mies ja lasten isä. Auer todettiin tapauksessa syyttömäksi kahdella käsittelykierroksella.

Lasten mukaan sijaisperheen vanhemmat johdattelivat heidät sepittämään ensin tarinaa rituaalisesta murhasta. Kertomukset videoitiin.

– Se, mitä – – kuvatuilla videoilla on tosiasiallisesti tapahtunut, on äärimmäistä lasten henkistä kaltoinkohtelua. – – Tarinat lähtivät kehittymään ja paisumaan laajentuen seksuaalirikoksiksi, lausumassa sanotaan.

Lausuman mukaan sijaisvanhemmat kaltoinkohtelivat lapsia eri tavoin. Kesällä 2019 sosiaalityöntekijä teki tutkintapyynnön lasten oloista, mutta poliisi jätti asian tutkimatta.

Oikeudelle toimittamassaan vastauksessa Auer sanoo, että asiassa on nyt saatavilla paljon uutta näyttöä.

Uutta ovat muun muassa sosiaalitoimen asiakirjat, jotka puolustuksen mukaan osoittavat, kuinka lapset vieraannutettiin äidistään ja vanhimmasta sisarestaan ja saatiin pelkäämään heitä.

UV-valotutkimus kyseenalaistettu

Syyttäjä ei haastehakemuksessa vaadi muutoksia syytetyille aiemmin tuomittuihin rangaistuksiin.

Auer sai vuonna 2013 Turun hovioikeudessa seitsemän ja puoli vuotta ja hänen entinen miesystävänsä kymmenen vuotta vankeutta. Nämä vankeusrangaistukset he ovat jo istuneet.

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan Auer ja hänen entinen miesystävänsä tekivät lapsille moninaista fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa vuosina 2007–2009. Lisäksi heidän syytetään muun muassa kahlinneen lapsia, kuvanneen heitä alasti sekä viillelleen heitä.

Syyskuussa käräjäoikeus julkisti Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen antaman lausunnon. Siinä oikeuslääkärit kyseenalaistavat lapsille ultraviolettivalolla tehdyt vammatutkimukset.

Oikeuslääkärit kirjoittavat, ettei ultraviolettivaloa yleisesti käytetä elävien ihmisten ihon pintavammojen, kuten viiltohaavojen tai arpien, tutkinnassa.

Ultraviolettivalo ei lääkärien mukaan tuo iholta esille sellaisia arpia, jotka eivät lainkaan ole erotettavissa näkyvällä valkoisella valolla.

Lääkärit tuovat myös ilmi puutteita heidän käytössään olleissa lääkärinlausunnoissa. Niistä puuttuivat heidän mukaansa tiedot ultraviolettivalon lähteestä, valaistustehosta ja käytetystä valon aallonpituudesta, joilla on merkitystä löydösten esiin saamisessa.

– Vuosikymmenten kokemuksella oikeuslääketieteellisestä vammatutkinnasta toteamme kunnioittaen, että tiedossamme ei ole, että ultraviolettivalolla olisi saatavissa iholta esille arpia, jotka eivät olisi jo näkyvässä valossa erotettavissa, eikä siten voida katsoa, että ultraviolettivalolla olisi käytännön merkitystä vanhojen jo parantuneiden vammojen arvioinnissa ja arpien havainnoinnissa.