Aikoinaan antamassaan lausunnossa toinen kuultavista kirjoitti, että uv-valolla saatiin näkyviin sellaisia arpia, joita oli muuten erittäin vaikea havaita.

Anneli Auerin ja hänen entisen miesystävänsä oikeudenkäynnissä kuullaan tänään kahta lääketieteen asiantuntijaa. Kuuleminen järjestetään poikkeuksellisesti niin, että kuultavat ovat samaan aikaan oikeussalissa.

Toinen asiantuntijoista on kliinisen oikeuslääketieteen tohtori, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Minna Joki-Erkkilä, joka tutki Auerin lapsia vuonna 2011.

Hänen lausuntonsa olivat keskeistä todistusmateriaalia aiemmassa oikeudenkäynnissä, jonka lopputuloksena Auer ja mies tuomittiin vuosien vankeusrangaistuksiin lapsiin kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista.

Myös nyt käytävässä uudessa oikeudenkäynnissä lausuntoja on syyttäjän todisteena.

Auerin lapsia tutkittiin aikanaan ultraviolettivalolla. Tutkimusten perusteella lapsilla katsottiin olevan lukuisia arpia, mikä täsmäsi heidän kertomuksiinsa viiltelystä.

– Yhteensä (lapsella) on 26 arpea, joiden (tämä) kertoo syntyneen viilloista. Suurin osa näkyy erittäin huonosti valkoisella valolla, mutta uv-valolla arvet nähtiin, Joki-Erkkilä kirjoitti vuonna 2011 lausunnossaan.

Aiemmin tänä vuonna uutta oikeudenkäyntiä varten antamassaan täydentävässä lausunnossa Joki-Erkkilä kirjoittaa, että uv-valo ei ole varma menetelmä arpien todentamisessa.

– Löydösten tulkinnassa on aina noudatettava varovaisuutta, eikä uv-valossa todettu havainto yksinään kerro vamman syntymekanismia.

"Ei käytännön merkitystä"

Myös toinen kuultavista, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) johtava asiantuntija, oikeuslääketieteen erikoislääkäri Sirkka Goebeler antoi toisen lääkärin kanssa uutta oikeudenkäyntiä varten lausunnon lapsista otetuista kuvista.

Lausunnon mukaan kuvista on vaikea tehdä varmoja johtopäätöksiä.

– Lisäksi on huomattava, että lääkärinlausunnoissa suurinta osaa löydöksistä ei sanallisesti kuvata tarkemmin vaan ne lausutaan yksinkertaisesti lyhyiksi tai pitkiksi arviksi ja toisaalta kuvailluissa tapauksissa sekä vaaleita että tummia jälkiä on tulkittu arviksi.

Kuvien arviointia vaikeuttaa kaksikon mukaan myös se, että kuvia on käsitelty ja että tiedossa ei ole esimerkiksi uv-valon valaistustehoa ja aallonpituutta.

Heidän näkemyksensä mukaan uv-valolla ei ole osoitettu saatavan näkyviin vanhoja vammoja.

– Edellä olevan perusteella ja vuosikymmenten kokemuksella oikeuslääketieteellisestä vammatutkinnasta toteamme kunnioittaen, että tiedossamme ei ole, että ultraviolettivalolla olisi saatavissa iholta esille arpia, jotka eivät olisi jo näkyvässä valossa erotettavissa, eikä siten voida katsoa, että ultraviolettivalolla olisi käytännön merkitystä vanhojen jo parantuneiden vammojen arvioinnissa ja arpien havainnoinnissa.

Lapset: Kertomukset valetta

Korkein oikeus purki viime vuonna pääosin Auerin ja tämän entisen miesystävän tuomiot.

Auer tuomittiin vuonna 2013 Turun hovioikeudessa seitsemän ja puolen vuoden vankeuteen ja mies kymmenen vuoden vankeuteen.

Auerin lapset ovat aikuistuttuaan kertoneet, että kertomukset seksuaalisesta väkivallasta olivat sepitettä ja että sijaisperheessä heitä painostettiin valehtelemaan.

Valtakunnansyyttäjä päätti tämän vuoden alussa jatkaa syytteiden ajamista uudessa oikeudenkäynnissä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Nyt käsiteltävä syyte mukailee hovioikeuden langettavaa tuomiota. Syyttäjä ei uudessa oikeudenkäynnissä vaadi muutoksia syytetyille aiemmin tuomittuihin rangaistuksiin.

Oikeudenkäynti jatkuu tammikuulle.