Auer-käräjillä Turussa alkaa tänään tiistaina Anneli Auerin lasten kuuleminen. Ensimmäisinä päivinä vuorossa on hänen neljästä lapsestaan nuorin.

MTV Uutisten rikostoimittaja Rebekka Härkönen seuraa tänään oikeudenkäsittelyä Turun käräjätalolla. Oikeudenkäynti alkaa kello 9. Tiedot päivittyvät tähän juttuun.

Syyttäjä vaatii Auerille ja hänen ex-miesystävälleen Jens Kukalle rangaistusta 18 seksuaali- ja väkivaltarikoksesta, joiden epäillään kohdistuneen Auerin lapsiin. Molemmat syytetyt ovat jo suorittaneet rangaistuksensa kyseisistä rikoksista.

Auerin nuorin lapsi saapuu tänään oikeuden kuultavaksi henkilökohtaisesti. MTV:n tietojen mukaan uhriasemassa oleva, nyt jo aikuistunut lapsi, tuodaan saliin takakautta, ettei hän päädy vahingossa salin ulkopuolella parveilevan median kuviin.

Auerin lapset ovat toivoneet, ettei heidän henkilöllisyyttään paljasteta suurelle yleisölle.

Syytetyt eivät tiettävästi ole tulossa henkilökohtaisesti paikan päälle Turun oikeustalolle.

Etäällä asuva Kukka on aiemmin kertonut seuraavansa istuntoa etäyhteyden kautta. Auerille oikeus ei antanut siihen lupaa, sillä hän asuu niin lähellä, että hänellä on oikeuden mukaan mahdollisuus seurata oikeudenkäyntiä salissa.

Vuorossa on seitsemäs pääkäsittelypäivä.

