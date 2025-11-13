Muiden sisarustensa tavoin tytär kiistää nyt mitään rikoksia tapahtuneen.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa jatkuu tänään Anneli Auerin lasten kuuleminen Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikossyytteitä koskevassa oikeudenkäynnissä.

Tänään on vuorossa Auerin toiseksi nuorin tytär. Hän oli väitettyjen rikosten alkamisen aikaan neljävuotias. Muiden sisarustensa tavoin hän kiistää nyt mitään rikoksia tapahtuneen.

Auer ja hänen entinen miesystävänsä tuomittiin seksuaali- ja väkivaltarikoksista vuosien vankeuteen Turun hovioikeudessa vuonna 2013. Auer sai seitsemän ja puoli vuotta ja hänen entinen miesystävänsä kymmenen vuotta vankeutta.