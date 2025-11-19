Poika oli väitettyjen rikosten alkamisen aikaan kahdeksanvuotias. Nyt hän on sanonut, ettei mitään rikoksia tapahtunut.

Oikeudenkäynnissä Anneli Auerin ja hänen entisen miesystävänsä seksuaali- ja väkivaltarikossyytteistä kuullaan tänään Auerin poikaa.

Auerin poika oli väitettyjen rikosten alkamisen aikaan kahdeksanvuotias ja nykyisin parikymppinen.

Kahden muun sisaruksensa tavoin hän kiistää nyt mitään rikoksia tapahtuneen.

Sisarukset ovat sanoneet, että sijaisvanhemmat painostivat ja johdattelivat heitä puhumaan pahaa äidistään ja tämän entisestä miesystävästä.

Auerin toiseksi nuorin tytär sanoi henkilökohtaisessa kuulemisessaan käräjäoikeudessa viime viikolla, että hän ja hänen kaksi muuta sisarustaan päätyivät lapsina valehtelemaan, koska sijaisvanhemmat painostivat heitä vastaamaan tietyllä tavalla kysymyksiinsä.

– Meiltä kyseltiin, että onko meitä kosketeltu alapäästä ja muita kysymyksiä. Kysyttiin monilla eri tavoilla. Siinä kohtaa tiesi, että pitää vastata valheellisesti, koska jos kertoi totuuden, eli että mitään ei ole tapahtunut, suututtiin, tytär sanoi oikeudessa.

Myös aiemmin oikeudenkäynnissä kuultu Auerin nuorin tytär kiisti joutuneensa minkään rikoksen uhriksi.

Hän sanoi, että sijaisvanhempien kyselyt seksuaalirikoksista alkoivat vuonna 2011, jolloin hän oli seitsemän.

Nuorimman tyttären mukaan tilanteet olivat kamalia, eikä hän kokenut niistä olevan muuta ulospääsyä kuin myöntää, että sijaisvanhempien kysymät asiat olivat tapahtuneet.

Syyttäjä jatkoi syytteen ajamista

Auer ja hänen entinen miesystävänsä tuomittiin seksuaali- ja väkivaltarikoksista vuosien vankeuteen Turun hovioikeudessa vuonna 2013. Auer sai seitsemän ja puoli vuotta ja mies kymmenen vuotta vankeutta.

Viime vuonna korkein oikeus päätyi purkamaan tuomion pääosin lasten muuttuneiden kertomusten takia. Valtakunnansyyttäjä päätti kuluvan vuoden alussa kuitenkin jatkaa syytteen ajamista uudessa oikeudenkäynnissä.

Syyte mukailee Turun hovioikeuden langettavaa tuomiota. Sen mukaan Auer ja mies tekivät Auerin lapsille moninaista fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa vuosina 2007–2009.

Lisäksi heidän syytetään muun muassa kahlinneen lapsia, kuvanneen näitä alasti sekä viillelleen näitä.

Oikeudenkäynti kestää ensi vuoden puolelle asti.