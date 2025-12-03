Aiemmin oikeudenkäynnissä on kuultu Auerin lapsia, joiden mukaan kertomukset seksuaalirikoksista olivat sepitettä.

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa kuullaan tänään Anneli Aueria. Kuulemiselle on varattu koko päivä.

Aueria ja hänen entistä miesystäväänsä syytetään oikeudenkäynnissä Auerin lapsiin kohdistuneista seksuaali- ja väkivaltarikoksista. Heidät tuomittiin rikoksista vuosien vankeuteen Turun hovioikeudessa vuonna 2013. Auer sai seitsemän ja puoli vuotta ja mies kymmenen vuotta vankeutta. Molemmat ovat jo suorittaneet vankeusrangaistuksensa.

Viime vuonna korkein oikeus purki tuomion pääosin. Taustalla on se, että Auerin lapset ovat aikuistuttuaan kertoneet, etteivät heidän lapsina antamansa kertomukset pidä paikkaansa.

Valtakunnansyyttäjä päätti vuoden alussa jatkaa syytteiden ajamista uudessa oikeudenkäynnissä. Nyt käsiteltävä syyte mukailee hovioikeuden langettavaa tuomiota. Syyttäjä ei uudessa oikeudenkäynnissä vaadi muutoksia syytetyille aiemmin tuomittuihin rangaistuksiin. Oikeudenkäynti jatkuu tammikuulle.

"Tiesi, että pitää vastata valheellisesti"

Kaikkia neljää lasta on kuultu oikeudessa marraskuussa. Heidän mukaansa väitettyjä rikoksia ei koskaan tapahtunut, vaan sijaisvanhemmat johdattelivat kolme nuorinta sepittämään tarinoita niistä. Yksi tyttäristä kertoi omassa kuulemisessaan, että heitä painostettiin vastaamaan tietyllä tavalla kysymyksiin.

–Meiltä kyseltiin, että onko meitä kosketeltu alapäästä ja muita kysymyksiä. Kysyttiin monilla eri tavoilla. Siinä kohtaa tiesi, että pitää vastata valheellisesti, koska jos kertoi totuuden, eli että mitään ei ole tapahtunut, suututtiin, tytär sanoi.

Sijaisvanhempia, eli Auerin veljeä ja tämän vaimoa, kuullaan oikeudessa tällä ja ensi viikolla.

Auer nousi alun perin julkisuuteen syytettynä Ulvilassa vuonna 2006 tapahtuneesta murhasta, jonka uhrina oli Auerin mies ja lasten isä. Auer todettiin tapauksessa syyttömäksi kahdella käsittelykierroksella.