Kokeneet poliisit Auer-tapauksen uudesta käänteestä: "Kuulostaa enemmän ammattirikollisten tavalta peruutella ja muuttaa kertomuksia"

– Tämä kuulostaa enemmän ammattirikollisten tavalta peruutella ja muuttaa kertomuksiaan. Tässä voidaan yrittää puhdistaa perheen mainetta, tässä voi olla taloudellisesta intressistä kysymys, mutta voi olla aidosti kysymys myös siitä, ovatko tapahtumat menneet niin kuin aikanaan on kerrottu. Monta eri vaihtoehtoa on, Haapala pohtii.

Mikä on oikea totuus?

– Tässä ei ollut pelkästään seksuaalirikoksia, vaan kyse on ollut myös törkeistä pahoinpitelyistä. Uhreissa on ollut arpia. Yhdessä uhrissa oli 105 arpea. Lapset ovat osoittaneet asennoillaan ja kertomuksillaan, miten vartalon alapäässä olleita vammoja on päässyt syntymään. Hovioikeus on tullut siihen tulokseen, että muuta vaihtoehtoa ei ole kuin se, että syytetyt olivat aiheuttaneet ne, rikostarkastaja Petri Rainiala (evp.) kertoo hovioikeuden tuomion julkisesta selosteesta.