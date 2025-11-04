



Kolme nuorinta lasta olivat vuosina 2021-2023 yhteydessä asianajajaan ja kertoivat aikanaan valehdelleensa. Anneli Auerin neljästä lapsesta nuorin on tänään todistajana äitinsä ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikossyytteitä koskevassa uudessa oikeudenkäynnissä. Kyseessä on oikeudenkäynnin ensimmäinen henkilökuuleminen. Muita lapsia on tarkoitus kuulla myöhemmin marraskuussa. Tytär oli kolmevuotias väitettyjen rikosten alkaessa vuonna 2007 ja seitsemänvuotias lasten alettua kertoa niistä. Muiden sisarustensa tavoin hän kiistää nyt mitään rikoksia tapahtuneen. Aiemmin oikeudenkäynnissä on käsitelty lasten olosuhteita aikana, jolloin heidän kertomuksensa seksuaalisesta väkivallasta syntyivät. Lapset sijoitettiin vastaanottokotiin syksyllä 2009 heidän äitinsä ollessa tutkintavankeudessa. Aueria epäiltiin miehensä ja lastensa isän murhasta Ulvilassa vuonna 2006. Hänet on todettu syyttömäksi henkirikokseen. Huhtikuussa 2010 lapset sijoitettiin sukulaisperheeseen. Lapset ovat kertoneet oikeudelle antamassaan lausumassa ankarista ja nöyryyttävistä kasvatuskäytännöistä sekä sijaiskodin uskonnollisuudesta ja erikoisista säännöistä. Olosuhteista yritettiin kertoa viranomaisille jo tapahtuma-aikaan. Erityisesti vanhimmalla tyttärellä oli vaikeuksia sopeutua sääntöihin, mistä syystä hän muutti pois jo kesäkuussa 2010.





Vedotaan vieraannuttamiseen

Auerin puolustus ja lapset ovat korostaneet, että lapsilla oli keskenään hyvät ja lämpimät välit syksyyn 2010 asti. Asiasta on lapsia tavanneiden sosiaaliviranomaisten kirjauksia.

Loppuvuodesta kolmen nuorimman lapsen suhtautuminen isosiskoonsa kuitenkin muuttui. Puolustuksen ja lasten mukaan sijaisvanhemmat käänsivät kolmikon isosiskoaan ja äitiään vastaan. Isosiskoa muun muassa nimitettiin paholaiseksi.

Pian sisarukset alkoivat myös puhua isänsä murhasta, saatananpalvonnasta ja "seksiorgioista". Kolmikon kertomuksissa isosisko ja äiti olisivat murhanneet isän rituaalisesti ja myöhemmin kohdistaneet heihin seksuaalista väkivaltaa Auerin miesystävän kanssa.

Lasten puheet murhasta todettiin jo aikanaan henkirikosoikeudenkäynnissä perättömiksi, lasten lausumassa todetaan. Heidän asianajajansa Hanna Söderlund katsoo, että puheet seksuaalirikoksista ovat samaa jatkumoa.

– Murhakertomusten ja saatananpalvontakertomusten syntyhistorian selvittäminen ovat asiassa olennaisia tutkia myös siksi, koska ne osoittavat, millä aikajänteellä vieraannutettu lapsi kykenee sepittämään yksityiskohtaisia, keksittyjä kauhutarinoita, kun lasta tarpeeksi johdatellaan, lausumassa sanotaan.

Tänään kuulemisvuorossa oleva nuorin lapsi kertoi sosiaalityöntekijälle sijaisperheen oloista joulukuussa 2018. Hän muutti lastenkotiin samana iltana. Seuraavana vuonna sijaisperheestä lähtivät myös loput kaksi sisarusta.

Lasten lausuman mukaan kolme nuorinta lasta olivat aikanaan päättäneet, etteivät koskaan paljasta virallisesti, että ovat valehdelleet seksuaalirikoksista. Kesäkuussa 2019 kaksi lapsista oli kuitenkin kertonut sijoituspaikassa psykologille "elämän mittaisesta murheesta". He eivät tuolloin paljastaneet, mistä on kyse, mutta sanovat nyt viitanneensa lapsena valehtelemiinsa asioihin.

Anneli Auer 21. lokakuuta.Str / Lehtikuva

Vuosien vankeusrangaistukset

Auer ja hänen entinen miesystävänsä tuomittiin rikoksista Turun hovioikeudessa vuonna 2013. Auer sai seitsemän ja puoli vuotta ja hänen entinen miesystävänsä kymmenen vuotta vankeutta.

Viime vuonna korkein oikeus päätyi purkamaan tuomion pääosin. Valtakunnansyyttäjä päätti vuoden alussa kuitenkin jatkaa syytteen ajamista uudessa oikeudenkäynnissä Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa.

Syyte mukailee Turun hovioikeuden langettavaa tuomiota. Sen mukaan Auer ja mies tekivät lapsille moninaista fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa vuosina 2007–2009. Lisäksi heidän syytetään muun muassa kahlinneen lapsia, kuvanneen heitä alasti sekä viillelleen heitä.

Auerin asianajaja Markku Fredman kertoi aiemmin oikeudenkäynnissä Auerin ja tämän entisen miesystävän olleen häneen yhteydessä vuonna 2017.

Auer halusi tällöin tiedustella seksuaalirikostuomion purkamisen mahdollisuudesta, jos lapset ovat valmiit tulemaan kuulluksi ja kertomaan näkemyksensä tuomion oikeellisuudesta.

Fredman sanoi ohjeistaneensa, ettei lapsia saa millään tavalla painostaa.

Vuonna 2020 lapsille välitettiin Fredmanin käyntikortteja. Lapset olivat Fredmaniin yhteydessä vuosien 2021–2023 aikana.

Lasten kuulemisen jälkeen oikeudenkäynnissä siirrytään Auerin ja tämän ex-miesystävän kuulemisiin. Heitä on määrä kuulla joulukuun ensimmäisellä viikolla. Sen jälkeen vuorossa on muun muassa lasten sijaisvanhemmat ja alkuperäisessä oikeudenkäynnissä kuultuja lääkäreitä ja muita asiantuntijoita.