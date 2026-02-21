Iivo Niskasen toivo Milano-Cortinan olympiamitalista mureni sairasteluun.

Kolminkertainen olympiavoittaja Iivo Niskanen oli ennalta mitalikandidaatteja Milano-Cortinan olympialaisten 50 kilometrin perinteisen hiihtotavan kuninkuuskilpailuun, mutta suomalainen sairastui karvaalla hetkellä.

Niskanen on kärsinyt tällä viikolla flunssaviruksen aiheuttamista oireista. Suomalainen kuitenkin päätti lähteä näiden kisojen päämatkalleen 50 kilometrille verryttelyjen jälkeen antamaan itselleen mahdollisuuden.

Niskanen hiihti kisan alkuvaiheilla kärkijoukoissa, mutta keskeytti ennen 15 kilometriä.

– Kyllä henkiin jää, Niskanen vastasi ensimmäiseen kysymykseen voinnistaan.

Suomalaistähti kertoi, ettei ennakolta tiennyt, miten kisa lähtisi häneltä menemään.

– Eihän hengitys normaali ollut. Koko ajan paheni ja paheni. Alkoi jo oikeastaan toisella kiekalla. Ei ventiloinut kovaa, mutta ei vain keuhko enää toiminut.

Samaan aikaan Niskasen kanssa pelin laittoi poikki Norjan Harald Östberg Amundsen, jonka kanssa suomalainen myös kävi sananvaihtoa.

– Hän oli ollut samalla lailla vissiin kipeä ennen olympialaisten alkua. Ei vain toiminut hengitys hänelläkään. Hetki yskittiin kilpaa. Sitten pois.

"Saatana viimeisellä viikolla"

Maanantaina taudistaan tiennyt Niskanen kuvaili sen jyllänneen tiistaina jo "aika pahana".

– Neljän seinän sisällä pari päivää siinä olin. Vähän olen sitten kävellyt ja yrittänyt päästä liikkeelle. Sanotaanko näin, että oli ihan hieno edes kokeilla. Suksien puolesta olisi tänään ollut mahdollista pärjätä, jos olisi terveenä ollut.

Millaisena toivo kyti viikon aikana?

– Pitkät nousut tässä. Neljä vuotta olen treenannut, 4 500 tuntia tätä päivää varten. Tehnyt niin paljon pitkäkestoisia intervalleja, että uskoin, että kestän loppuun.

– Ei lihaksessa ole mitään, mutta hengitys menee sellaiseksi, että vedät pillin läpi ilmaan, niin se ei oikein enää olympiatasolla riitä. Vauhti ei sinänsä muuttunut miksikään, mutta hapensaanti väheni matkan edetessä.

– Kun näki, että tässä ei mitalista hiihdetä, matkaa on vielä sen verran jäljellä, että järki käteen, että jää vielä henkiin.

Niskanen oli voittanut olympiakullan kolmissa edellisissä talviolympialaisissa peräjälkeen, mutta häntä ovat piinanneet muuten harmillisen usein sairastelut. Viimevuotisissa Trondheimin MM-kisoissa hän ei hiihtänyt siksi lainkaan.

Näistä kisoista ilman mitalia jäänyt suomalainen sanoi ehtineensä viikon aikana miettiä, paljonko tätä varten oli peliin laittanut.

– Neljä vuotta tätä varten on uhrannut asioita ja saatana viimeisellä viikolla sai sen taudin. Ei tämä ihan nappiin mennyt. Kaikki edellytykset kyllä oli.

Niskanen lausui vielä, ettei tätä kannata miettiäkään. Sen jälkeen suomalaismedian haastattelu oli murtuneen miehen ymmärrettävästä toiveesta aika päättää.