Kuvaajan veli kuoliaiemmin tänä vuonna Israelin pommituksessa.
Qatarilaismedia al-Jazeeran kuvaaja on kuollut Israelin ilmaiskussa Gazassa, kertoo al-Jazeera.
Median mukaan isku kohdistettiin taloon pakolaisleirissä. Al-Jazeera sanoo Israelin suunnanneen iskun kuvaajaan tarkoituksella ja tuomitsevansa sen ankarasti.
Israelin armeija vahvisti iskun ja väitti kuvaajan olleen Hamasin terroristi. Al-Jazeeran mukaan armeija ei kuitenkaan ole esittänyt todisteita väitteen tueksi.
Nyt kuolleen kuvaajan veli kuoli keväällä Israelin pommituksessa, al-Jazeera kertoo.