Ahdistaako? Tämä ravintolisä saattaa auttaa

Magnesium on elimistölle välttämätön kivennäisaine, jolla on rooli entsyymien aktivoinnissa, energiatuotannossa ja kehon ravintoaineiden säätelyssä.

Laskeneet magnesiumtasot on yhdistetty myös ahdistukseen ja stressiin. Siksi magnesiumlisästä voi saada apua ahdistus- ja stressioireisiin, joihin se vaikuttaa useiden eri mekanismien kautta.

Magnesium säätelee aivojen välittäjäaineiden toimintaa

Esimerkiksi glutamaatti on hermostoa kiihottava välittäjäaine, jolla on reseptoreita koko keskushermostossa. Glutamaatilla on rooli kognition, muistin ja mielialan säätelyssä.