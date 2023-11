Ole tarkkana kahvin juonnin ajoituksen kanssa, jos käytät näitä lääkkeitä

Alta löydät tarkemman listauksen lääkkeistä, joihin kahvilla on vaikutuksia.

Kilpirauhaslääkitys

Jos sairastat kilpirauhasen vajaatoimintaa eli kilpirauhasesi ei tuota tarpeeksi kilpirauhashormonia, sinulle on todennäköisesti määrätty käyttöön levothyroxiini tai muu kilpirauhaslääkitys tasapainottamaan hormonitoimintaa.

Flunssa- tai allergialääkkeet

Useat vilustumis- tai allergialääkkeet sisältävät keskushermostoa stimuloivia aineita, kuten pseudoefedriiniä , ja siksi niitä ei suositella nautittavaksi kahvin kera. Kahvi on myös stimulantti ja voi yhdessä pseudoefedriinin kanssa aiheuttaa levottomuutta ja unettomuutta.

Diabeteslääkkeet

Alzheimerin taudin lääkkeet

Kofeiini tiukentaa veriaivoestettä, minkä seurauksena Alzheimerin lääkkeiden vaikuttavat aineet eivät pääse kulkeutumaan aivoihin yhtä tehokkaasti. Veri-aivoeste säätelee erilaisten aineiden pääsyä verenkierrosta aivosoluihin ja sen tehtävänä on estää haitallisten aineiden pääsy keskushermostoon.

Alzheimerin lääkkeet suojaavat aivoissa välittäjäainetta nimeltään asetyylilikoliini ja suurten kahvimäärien on osoitettu heikentävän lääkkeiden suojaavaa vaikutusta .

Astmalääkkeet

imago/Medicimage/ All Over Press

Osteoporoosilääkkeet

Masennuslääkkeet

Kahvi voi vaikuttaa myös siihen, kuinka keho hyödyntää masennuslääkkeitä. Jotkin lääkkeet kuten fluvoksamiini, amitriptyliini, essitalopraami ja imipramiini, voivat metabolisoitua elimistössä eri tavalla, jos juo kahvia samaan aikaan, kun ottaa lääkkeen. Vaikutus on sitä merkittävämpi, mitä suuremman annoksen kahvia juo .

Tutkimuksissa on käynyt ilmi, että etenkin fluvoksamiinin on havaittu lisäävän kofeiinin tavanomaisia sivuvaikutuksia. Näin ollen lääke ja kofeiini yhdessä voivat aiheuttaa esimerkiksi unettomuutta tai sydämentykytystä. Parasta on ottaa lääke ja nauttia kuppi kahvia vasta myöhemmin.