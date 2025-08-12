Rakastuneen ihmisen somekäytös voi tehdä hallaa aivoille

Etkö pysty lopettamaan mielitiettysi sosiaalisen median syynäämistä? Asiantuntijat varoittavat, että somestalkkaus tuhoaa keskittymiskykyä ja lisää ahdistuksen tunnetta.

Rakkaus saa kuin saakin ihmiset menettämään järkensä, kertoo tuore italialaistutkimus.

Erityisesti ihmiset, jotka kehittävät lähes pakkomielteisen suhtautumisen romanttiseen kumppaniinsa kertoivat todennäköisimmin kärsivänsä aivosumusta, muistiongelmista ja keskittymisvaikeuksista. Sosiaalisen median selaaminen ja sitä kautta kumppanin stalkkaaminen voivat pahentaa oireita.

Pakkomielteistä suhtautumista omaan rakkaaseen voi myös kutsua rakkausriippuvuudeksi. Rakkausriippuvuudella tarkoitetaan pakonomaista ihmissuhteiden tavoittelua. Riippuvuutta ei pidäkään sekoittaa varsinaiseen aitoon rakastumiseen, sillä addiktion taustalla on rakkauden sijaan pelko.

Rakkausriippuvuuden suhdetta edellämainittuihin oireisiin ja sosiaalisen median vaikutusta käsittelevä tutkimuksesta on julkastu artikkeli myös Psypost -sivustolla.

Uuvuttavaa toimintaa

Tänä vuonna valmistuneen ihmisten rakastumista ja sosiaalisen media käytön yhteyttä selvittäneen tutkimuksen mukaan jopa vain lievästikin rakkaudenkipeät ihmiset kokivat aivojensa muuttuvan munakokkeliksi, kun tunteita on pelissä.

– Se voi olla niin psykologisesti, tunnetasolla ja neurologisesti uuvuttavaa, kommentoi tuloksia avioliittoon ja perhesiteisiin erikoistunut terapeutti Marisa Cohen New York Postin jutussa.

Oireet voivat pahentua, jos ihminen käyttää aktiivisesti sosiaalista mediaa.

– Ihmiset saattavat alkaa kokea jopa vieroitusoireita, kun he joutuvat pois kumppanista tai parisuhteesta, Cohen jatkaa.

Vieroitusoireita on helppo koittaa lievittää seuraamalla kumppanin toimia sosiaalisen median kautta silloin, kun ei olla fyysisesti yhdessä.

Näin tutkittiin

Tutkimuksessa seurattiin 600 italialaista aikuista heinäkuusta 2022 toukokuuhun 2023. Tutkimukseen osallistuneista 70 prosenttia oli naisia. Valtaosa osallistujista oli 26–35-vuotiaita ja kahdella kolmasosalla oli yliopistotutkinto.

Osallistujat arvioivat tutkimuksen aikana ahdistuksen tasoaan, masentuneisuuttaan, psyykkistä kestävyyttään, muistiaan, keskittymiskykyään ja sosiaalisen median käyttöään.

Tutkijat löysivät keräämästään tiedosta selkeän kaavan. Mitä hanakammin ihminen tarrautui ihastukseensa, sitä huonompi keskittymiskyky hänellä oli.

Korkeammat pisteet rakkausriippuvuuden saralla olivat linkittyneitä pahentuneeseen ahdistukseen, masennukseen ja henkiseen uupumiseen.

Sosiaalinen media pahentaa oireita

Oireita pahensivat sosiaalisen median, kuten Instagramin ja Tiktokin käyttö.

– Ihmisten on hyvin helppo päästä seuraamaan kumppaniensa elämää, Cohen kuvailee.

Sosiaalisen median voikin mieltää olevan eräänlainen ikkunallinen tirkistelyaukko ihastuksen kohteen elämään.

Sosiaalista mediaa aktiivisesti selaavat ihmiset pahensivat herkästi mustasukkaisuuden oireitaan vakoilemalla kumppaninsa toimintaa verkossa.

Toistuva stalkkaus voi johtaa pakkomielteisiin ajatuksiin ja keskittymiskyvyn romuttumiseen esimerkiksi töissä. Monet kertoivat olleensa henkisesti ja tunnetasolla hakoteillä jopa itse parisuhteen aikana.

Et ole läsnä, koska päässä pyörivät sosiaalisessa mediassa stalkatut asiat. Mitä ihastuksen kohde tekee nyt? Onko hän lisännyt päivitystä feediinsä tai Instagramin tarinat -osioon? Pakko tarkistaa!

– Alat kanavoimaan tunteitasi, toiveitasi ja intohimojasi toiseen ihmiseen. Se voi tuntua kuin romanttiselta rakkaudelta, mutta johtaa toimintaan, joka on täysin omien ihanteiden, arvojen, arviointikyvyn vastakohta, rakkausriippuvuutta kuvailee parisuhdeasiantuntija ja terapeutti Sheri Meyers.

Tunteiden vuoristorata

Emotionaalinen vuoristorata vie ihmisen rakkaan ikävöinnistä mustasukkaisuuden syövereiden kautta lopulta vieroitusoireisiin kumppanista. Se voi sekoittaa aivojen palkitsemisjärjestelmän ja johtaa mielialanvaihteluihin, pakkomielteiseen ajatteluun ja henkiseen loppuun palamiseen.

Rakkausriippuvuus ei ole virallinen diagnoosi, mutta pakonomaista seksuaalista käyttäytymistä tutkiva psykologi Ryan Rahm-Knigge näkee italialaistutkimuksen löydöksissä yhtäläisyyksiä ongelmiin, joita hän kohtaa vastaanotollaan.

– Kokemukseni perusteella nämä ongelmat ovat enemmän kuin pelkät sydänsurut ja halun tunteminen. Näen ihmisten kärsivän, kun heidän rakkaudenjanonsa tai seksuaalinen käyttäytymisensä on hallitsematonta tai ihminen ei ole itsensä kontrollissa, hän summaa.

Lähteet: New York Post, Science Direct ja Psypost