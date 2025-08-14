Pakkohoitoa tarvitseva väkivaltainen vanki oli joutua heitteille – ministeriöille älähdys

Viranomaiset kiistelevät siitä, kenen vastuilla on kuljettaa pakkohoitoon määrätty vanki vapautumisen jälkeen jatkohoitopaikkaan. Tämä on johtanut epäselviin, potilaiden ja jopa sivullisten turvallisuutta vaarantaviin käytäntöihin.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies (AOA) otti asian tutkittavakseen saatuaan ilmoituksen tilanteesta, jossa vaarallinen vanki oli vapautumassa Turun vankilasta ilman järjestettyä kuljetusta jatkohoitoon.

AOA selvitti asiaa Vankiterveydenhuollon, Poliisihallituksen ja sisäministeriön, oikeusministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön selvitysten ja lausuntojen perusteella. AOA totesi, ettei viranomaisilla ei ole nykytilanteessa yksiselitteistä toimivaltuutta tai velvollisuutta järjestää kuljetusta.

Poliisi kieltäytyi virka-avusta

Turussa oli ollut konkreettinen tilanne, jossa arvaamattomaksi, väkivaltaiseksi ja lääkityksestä huolimatta vaaralliseksi arvioitu vanki oli vapautumassa. Vanki oli määrätty mielenterveyslain nojalla tahdon vastaiseen hoitoon ja hänelle oli sovittu jatkohoitopaikka vankilan ulkopuolisessa mielisairaalassa.

Väkivallanuhasta huolimatta poliisi ei kuitenkaan suostunut kuitenkaan antamaan virka-apua potilaan kuljetukseen. Poliisi katsoi, ettei sen toimivalta riitä virka-avun antamiseen sairaaloiden väliseen kuljetukseen.

Aikaisemmin Rikosseuraamuslaitos (Rise) avusti tällaisten potilaiden kuljetuksissa. Nykyisin se kuitenkin katsoo, ettei sen toimivalta riitä vapautuneiden vankien eli siviilien kuljetukseen.

Koska potilas aiheutti potentiaalisen väkivaltauhan ambulanssihenkilökunnalle, he eivät voineet ottaa potilasta kyytiin ilman turvallisuusviranomaisen suojaa ja voimankäyttöoikeuksia.

Turhia mutkia

Psykiatrisen vankisairaalan mukaan tällaiset tilanteet joudutaan ratkomaan toimivaltaongelmien takia keinotekoisesti. Psykiatrinen vankisairaalaa kirjaa potilaan ulos hoidostaan ja hälyttää ambulanssin, joka puolestaan pyytää virka-apua poliisilta.

– Mikäli ambulanssi ei ehdi tulla, potilas voi poistua vankila-alueelta ja aiheuttaa vakavaa vaaraa muille, Psykiatrinen vankisairaala selvitti AOA:lle.

Tilanne aiheutti myös ylimääräisen mutkan potilaan siirtoon ja turhaa työtä psykiatriselle päivystykselle.

Poliisin toimivaltaepäselvyyksien takia siirtoa sairaaloiden välillä ei voida tehdä suoraan, vaan potilas pitää kierrättää päivystyksen kautta hakemassa tarkkailulähete, jotta poliisi katsoo voivansa turvata ambulanssikuljetusta.

Ratkaisu löydyttävä

Eri ministeriöt esittivät AOA:lle erilaisia näkemyksiä siitä, miten asia pitäisi ratkaista.

Oikeusministeriön mukaan tahdosta riippumattomaan hoitoon määrätty vanki voitaisiin vapauttaa vasta, kun hänen kuljetusjärjestelyistään olisi sovittu.

Sisäministeriön mukaan poliisilla on jo nykyisen lainsäädännön perusteella velvollisuus antaa virka-apua väkivaltaiseksi arvioidun potilaan kuljetuksessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön mielestä Rikosseuraamuslaitos voisi vastata kuljetuksesta jatkossa, ja vanki vapautettiin vasta jatkohoitoyksikköön saapumisen jälkeen.

Apulaisoikeusasiamies pyysi ministeriöitä huolehtimaan yhteistyössä siitä, että viranomaiset sopivat miten asiasta huolehditaan jatkossa.

– Ministeriöiden tulisi pyrkiä löytämään toimintatapa, joka edistää viranomaisten välistä joustavaa, sujuvaa ja tehokasta yhteistyötä, AOA totesi ratkaisussaan.

Jos nykyinen lainsäädäntö ei taivu asian hoitamiseen, AOA pyysi ministeriöitä ilmoittamaan, minkälaisia lakimuutoksia ne alkavat valmistella asian ratkaisemiseksi.

AOA antoi asiasta ratkaisunsa toukokuussa ja pyysi ministeriöitä ilmoittamaan 30.9.2025 mennessä, mihin toimenpiteisiin päätös on antanut aihetta.